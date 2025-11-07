中國棒球假重啟「真吞併」？！鄒宜鈴痛斥規則辱台、整隊複製：連國球都能被吃掉，下一個會是什麼？

中國近月成立的新職棒「中國棒球城市聯賽」（CPB），尚未開打即爭議頻傳，除規章出現球隊「台港澳選手不得少於10人」，日前其中一支球隊「上海兄弟」LOGO還神似我國中職的中信兄弟；陸委會昨也透露，背後推動的是一家運動行銷公司，想拉大批台灣球員赴中。對此，作家鄒宜鈴痛批，中國用規則把台灣球員寫成「本土球員」、LOGO抄到臉上、球隊名稱直接複製，這根本不是發展棒球，而是吞併。她也質疑：「如果連國球都能被吃掉，下一個會是什麼？」

廣告 廣告

針對近期中國新職棒欲重新推展棒球運動，鄒宜鈴提到，有人一看到這消息，馬上說：「政治歸政治，棒球歸棒球」。她說，這聽起來的確乾淨、中立、不想吵，但現實是就算你不惹塵埃，塵埃也不會放過你。



鄒宜鈴指出，生活處處都和政治有關，包括上班塞不塞車、蛋有沒有缺、便當漲不漲等等，更別說棒球。她表示，台灣的國球「棒球」，最近被中國吃豆腐，中國棒球城市聯賽(CBP)目前已有5支球隊加入，但真正讓人不寒而慄的是賽制規定寫得清清楚楚，每隊30人名單中「台港澳球員不少於10人，外籍球員人數則不受限」。



「一句話翻譯，台灣球員等於中國人。」鄒宜鈴直言，看到這還說得出口「不要扯政治」嗎？然而其中有支隊伍叫「上海兄弟隊」，他們的LOGO和中華職棒（CPBL）中信兄弟的隊徽，不是相似，也不是致敬，是「複製貼上」等級的高度相似，這讓球迷瞬間炸鍋，要中信育樂和辜仲諒說清楚；中信育樂則回應，若涉及侵權，會採取必要行動。

廣告 廣告



鄒宜鈴質疑，問題是侵權只是表面上的事，真正的問題是「你到底站在哪一邊？」辜仲諒不只是中信兄弟背後的老闆，他還是中華棒協理事長、亞洲棒球總會長，他嘴上常說，要讓台灣和亞洲的棒球更好。



鄒宜鈴提到，三年前辜仲諒就提出「亞洲大聯盟」構想，主張把日本、台灣、韓國還有中國整合成共同市場；理由是中國市場大、資源多，一但整合成功，對整個區域的棒球發展有很大助益。她說，商人這樣想沒錯，因為商人無祖國，但國球可不行。



鄒宜鈴再質疑，中國現在規定台灣球員等於中國本土球員，身為棒協理事長、亞棒總會長的辜仲諒，看到這一條，真的完全不覺得不妥嗎？這不是小題大作，這是正大光明的「吞併敘事前奏曲」。



對於有人說中國給得多，球員去賺也很正常，鄒宜鈴直言，那問題來了，中信兄弟給球員的薪水，有好到讓他們不必選擇中國嗎？如果沒有，那你有資格要求球員不過去嗎？中信兄弟的退役球星周思齊，現在擔任亞洲棒球總會長辜仲諒的特助，近期頻繁往返中國，他是去開路，還是去試水溫？去確認中國是否真心重啟職棒？還是去了解中國規定台港澳球員不少於10人是不是統戰？



鄒宜鈴認為，這些事情，中信育樂和辜仲諒應該回答。她也提到，陸委會發言人梁文傑說的很清楚，背後主導者是一家與職棒聯盟及棒協都有合作的運動行銷公司，企圖將台灣的棒球經驗複製到中國，甚至吸引球員到對岸發展。



鄒宜鈴說，最近甚至傳出中國鎖定台灣四家企業老闆，邀請到中國成立球隊。她疑惑，除了中信兄弟之外，還有誰？哪三支球隊的老闆被接觸？這是空穴來風、還是要大家互相懷疑？還敢說政治歸政治，棒球歸棒球嗎？這不是中立，而是天真。



鄒宜鈴回顧，當時世界12強比賽時，陳傑憲把消失的「TAIWAN」比在胸前，那不是姿勢， 那是血性、也是提醒，「當球員守護台灣，那企業呢？」她直言，台灣球迷的情感不是商品，台灣棒球也不是統戰的投資標的，懇請大老闆們，別把球員、球迷都給賣了。



「你願意被當成中國人嗎？這不是錢的問題，是身分、主權、自尊。」鄒宜鈴批評，中國用規則把台灣球員寫成「本土球員」、LOGO抄到臉上、球隊名稱直接複製。她痛斥，這不是發展棒球，這是吞併，所以請不要再說「政治歸政治，棒球歸棒球」。



鄒宜鈴表示，因為當別人已經把你畫進地圖裡、把你的球員視為「本土」、甚至複製你的隊伍，這不是棒球被消失，而是台灣自己慢慢裝沒看見，如果連國球都能被吃掉，下一個會是什麼？很多體育班教練，是不是已經常把孩子帶到中國移地訓練？這些機票、住宿是誰出的錢？落地招待還是家長們自付？如果基層都被侵蝕，大老闆們也覺得沒什麼 ，任何運動都將不屬於台灣。

(圖片來源：三立新聞網)

更多放言報導

「上海兄弟」隊徽神似中信兄弟？！蔡其昌指「會請中信球團說明」...點出疑點「棒球非中國普及運動」：一時間出現職棒球團「背後是否有其他意涵？」

黃國昌稱「岳父從未在中國做生意」...沈榮欽指「法院證實高熙治在中經商」：居然會連法院公開的事實都面不改色說謊