中國棒球啦啦隊成團！「陸肆」讀音踩雷64改思瑤

中國棒球啦啦隊成團。（圖／翻攝自小紅書）





中國棒球城市聯賽將於明年元月開打，官網最近公布了啦啦隊決選後的8名成員，名單中並沒有台灣女孩。不過特別的是，其中一名女孩本來報名時叫「陸肆」，但是名字的讀音和「六四」天安門相近，六四在中國可是非常敏感的數字，結果在決選名單中，陸肆被迫改名成「思瑤」。

在舞台上一字排開，對著鏡頭喊加油，女孩們在舞台上跳著熟練的舞蹈，展現自己的舞台魅力與自信。中國棒球城市聯賽將於明年元月開打，球隊啦啦隊CPB Girls終於成團，8名成員也曝光。

大海報打開，這名叫做思瑤的女孩可是有點意思，原本她在報名的時候叫做陸肆，但是陸肆的讀音像六四，天安門事件是中國不能提起的往事，六四非常敏感，陸肆只能被迫改名。

還有這位，頭上綁著大紅蝴蝶結，露出香肩、笑容燦爛，她是樂天女孩的丘薆。她也報名了這場CPB Girls選拔，只不過都「槓辜」（沒入選），CPB Girls也確定沒有台灣女孩。