中國棒球城市聯賽將登場 遭爆高薪挖角台灣啦啦隊

生活中心／綜合報導

中國棒球城市聯賽，明年開打卻爭議不斷，先前被爆有隊名、隊徽跟台灣職棒球隊類似，還傳出要來台招募一定數量台灣球員；最新又宣布將打造專屬啦啦隊「CPB GIRLS」，而且宣傳影片中，還能看到前味全龍舞蹈總監李芝宇、以及中信兄弟的王笑笑，再引發高薪挖角討論。不過，王笑笑否認，強調只是單次拍攝合作，並未涉及長期合約。

啦啦隊勁歌熱舞，展現可愛一面，不過這可不是台灣，而是中國棒球城市聯賽宣傳影片，居然出現熟悉身影，是前味全龍舞蹈總監李芝宇、還有中信兄弟的王笑笑。

廣告 廣告

中國棒球城市聯賽將登場 爆高薪挖角台灣啦啦隊

中國高薪挖角啦啦隊員（圖／民視新聞）

兩人穿上CPB制服，大跳TWICE舞蹈，擔任啦啦隊導師，宣傳片強調會提供不俗的薪資回報，網路討論高薪挖角似乎想複製台灣經驗，創造啦啦隊經濟。

中國棒球城市聯賽將登場 爆高薪挖角台灣啦啦隊

王笑笑澄清，只是單次拍攝合作，並沒有正式加入中國啦啦隊，也不涉及長期合約（圖／王笑笑IG）不過，王笑笑澄清，只是單次拍攝合作，並沒有正式加入中國啦啦隊，也不涉及長期合約，讓不少粉絲鬆了一口氣。能繼續在台灣看到，兩位前中職女神。

原文出處：中國棒球城市聯賽將登場 爆高薪挖角台灣啦啦隊

更多民視新聞報導

講座報名／擺脫惱人耳鳴眩暈！ 專家揭秋冬高風險警訊

林襄比基尼炸出「超兇白麻糬」！絕頂S曲線露出…網暴動

明起2階段變天！週末入冬首波冷氣團報到 「急凍10度」時間點出爐

