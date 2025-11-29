中國棒球城市聯賽開打前爭議不斷...「台港澳球員最少10人」轉彎改無限制...外傳球迷、球壇抗議奏效！

前陣子抄襲、統戰爭議頻傳的中國棒球城市聯賽（CPB）日前在中國深圳舉行選秀會，目前總共有5支球隊參與，包括長沙旺旺黑皮、廈門海豚、福州海俠、深圳藍襪和上海正大龍。而先前頗具爭議的「台港澳球員最少10人」規則，儘管有消息人士透露，由於中國球員足夠遂改為無上下限，但是否因台灣方面爭議過大而決議轉彎，外界多有說法。

CPB原先計畫明年1月開打，展開立春聯賽賽程，而初期各隊有30名球員，規定中國球員至少10人，台港澳球員同樣至少要有10人，外籍球員則不設限。此規則引起社會巨大爭議，將台灣球員視作中國本土球員不僅被質疑為統戰一環，針對含台灣球員的人數下限，也批評是惡意挖角。

廣告 廣告



據了解，有知情人士透露，該聯賽因中國本土球員人數已足夠，因此取消「台港澳球員至少10人」規定，改成無上下限，台灣選手屬於自由球員，各隊可自行接洽簽約。



先前身兼中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌受訪時即提醒，赴中國發展務必警覺背後可能的統戰操作，若回頭傷害到台灣與中華民國，恐將面臨及大的社會壓力與代價。談到智慧財產權問題，如果中國涉及侵權就會採取相關法律行動。



CPB此番改變顯示台灣球壇及球迷近期連聲抗議似乎具一定影響力，對於國球權益有被侵蝕疑慮，陸委會也表明已密切注意該聯賽有關政治動機、挖角等行為。

(圖片來源：微博)

更多放言報導

中國公司每四家即有一家虧損！《日經》：企業截至9月利潤史上最差...房地產、太陽能產業萎靡

不是兄弟象！CPB上海隊公布正式名稱「上海正大龍隊」、隊徽正式亮相