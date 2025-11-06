台北市大安、文山區市議員參選人高揚凱。(劉祐龍攝影)

中國棒球統戰 高揚凱批：不識字兼沒衛生

台北市議員參選人高揚凱今(6)日針對近期上海兄弟隊出現在「中國城市棒球聯賽」，直言中國總是以體育交流為名、行統戰之實，試圖透過棒球滲透台灣社會、裂解台灣認同。他強調，棒球是台灣的國球與社會共識核心，「不是讓共產黨拿來消費、玩弄的統戰工具」。





高揚凱指出，日本與德國足球合作超過30年，如今孕育多名旅歐主力球員；日本與美國棒球系統緊密連結，也持續培育一代接一代的球星。相較之下，中國棒球環境如同「爛泥」，在體制封閉與政治操控下毫無發展空間，「如今卻反過來要拉台灣球隊到中國打職棒，根本不是為了運動，而是為了統戰」。

他強調，台灣在12強賽奪冠，是凝聚全國共識、展現國家自信的重要時刻。棒球代表台灣人團結、努力與驕傲的精神，而中共政權「不識字兼沒衛生」，凡事皆淪為政治宣傳，正企圖把台灣最純粹的運動價值污染成統戰操作的延伸。





高揚凱呼籲政府與中華職棒（CPBL）審慎面對體育交流議題，不應為短期利益犧牲台灣棒球的尊嚴與精神核心。他強調：「我是台灣人，才是棒球迷。守住棒球，就是守住台灣認同；一旦讓中共用統戰包裝的比賽入侵，我們連國球都會被拿去洗腦。」