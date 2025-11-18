中國棒球聯賽明年開打！曹錦輝、林益全遭爆在名單中

中華職棒球星林益全。（圖／統一獅提供）





中國棒球聯盟「中國棒球城市聯賽（CPB）」預計於2026年正式開打。近期網路盛傳聯盟旗下將有一支名為「上海兄弟」的球隊，隊徽與中職中信兄弟相似，引發討論。

不過亞洲棒球總會已發聲明澄清，目前名單中並無「上海兄弟隊」。另一方面，聯盟規章中明訂每隊必須配置「至少10名台港澳球員」，相關規定在台灣球迷圈掀起話題。

CPB於今年9月底正式成立，2025年1月將啟動首季賽事，初步規劃 5 支城市隊加入，分別為長沙、上海、深圳、廈門與福州。

根據《棒球筆記》報導，CPB近期已在中國與台灣分別舉行測試會，並公布首波「台灣自由球員名單」。名單中包含前美職投手曹錦輝以及前中職統一獅球星林益全，引發外界高度關注。

報導指出，這份自由球員名單代表球員「初步表達有意願」前往中國參賽。依聯盟規範，各球隊可在選秀前與名單中的球員自主接觸、洽談合約，未被簽下的球員則將進入後續選秀程序。

消息曝光後隨即在台灣球迷社群熱議，不少人對「台港澳球員至少10人」的制度感到驚訝，也有人關注兩名前球星的未來動向。

留言反應兩極，包括「這下坦的範圍更廣了」、「真假？一拳要去喔」、「很好啊，去那邊拍抖音」、「曹聽說還有在練，丟145沒問題」等，也有人質疑：「統戰聯盟？」、「阿全去那邊開直播搞不好更賺」。

