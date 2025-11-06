中國棒球賽設「台灣球員配額」！陸委會揭背後內幕

中國棒球城市聯賽（CPB）預計明年1月開打。（圖／翻攝自網路）





中國成立「中國棒球城市聯賽（CPB）」並規定每支球隊30人名單中「台港澳球員不少於10人」，引發外界熱議。其中一支「上海兄弟隊」的Logo設計更被指與中華職棒中信兄弟高度相似。

對此，陸委會發言人梁文傑今（6）日在例行記者會指出，背後主導者是一家與職棒聯盟及棒協都有合作的運動行銷公司，企圖將台灣的棒球經驗複製到中國，甚至吸引球員赴對岸發展。

據了解，CPB在今年9月28日正式宣布成立，預計自2026年起用3年時間推動職業化，其中球隊編制為30人，「本土球員不少於10人、台港澳球員不少於10人、外籍球員人數不設限」。

廣告 廣告

近日傳出，CPB已有5支球隊成立，其中「上海兄弟隊」的隊徽上「Brothers」字樣與大象圖樣，與中職中信兄弟隊的Logo極為相似，引起台灣球迷不滿。中信育樂日前回應，若涉及侵權，將採取必要法律行動。

對此，梁文傑指出，希望中信球團能向社會說明清楚。他強調，一支擁有30多年歷史的職棒球隊，其品牌是球迷以熱血與青春共同打造的象徵，「不是老闆可以隨意處分或破壞的」。

梁文傑並透露，這起事件背後由一家與職棒聯盟、棒協皆有合作的運動行銷公司主導，試圖將台灣的職棒經驗輸出中國，「甚至打算帶走一批球員到對岸發展」，陸委會已密切關注相關動向。

他最後強調，棒球是一項需要長期耕耘、累積基礎的運動，而在中國棒球仍屬邊緣運動的情況下，突然宣布成立職棒聯盟「令人難以想像」，外界也關注此舉究竟出於市場考量，還是帶有政治目的。

更多東森新聞報導

快訊／富邦悍將人事大地震！陳金鋒辭任總教練 新教頭出爐

中國「上海兄弟」延燒！網揪其他4隊Logo也像抄的

NBA醜聞！老鷹前高層涉盜用380萬美金 爽買保時捷

