中國棒球鎖定台灣球員 蔡其昌：統戰嚴重程度不排除涉及國安

中職會長、民進黨立委蔡其昌。（資料照片） 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 中國棒球城市聯賽CPB將在2026年正式開打，卻鎖定台灣10個選手，中職會長、民進黨立委蔡其昌今（21）日直言，如果球員去中國當樣本、羞辱台灣，台灣球迷吞不下這口氣，「有哪個國家發展棒球，會要求球隊一定要有多少位台灣球員？」他也認為，中國棒球統戰嚴重程度不排除涉及國安，滋事體大。蔡其昌示警，現在台灣球迷可以拿國旗在國際賽加油，是因為中國在棒球界的影響力很低，中國現在就是要強化影響力，有一天「跟其他運動一樣，我們也不能拿國旗進去了」。

蔡其昌今天接受廣播節目《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻的專訪，做了以上表示。

蔡其昌說，各國要推動棒球這項運動，站在聯盟會長的角度，他都樂觀其成，但中國「因為鎖定台灣，說一定要用台灣選手10個」，引發球迷關注。他直言，沒看過日本或哪個國家推動運動是鎖定台灣，所以讓大家覺得很奇怪，中國說要港澳台10位，但港澳並沒有選手，所以擺明鎖定台灣。他也指出，這個聯盟從Logo到球隊都感覺跟台灣的很相似，「目的是什麼？為什麼要這樣？全世界推動棒球沒有這樣幹的。」他也認為，中國棒球統戰嚴重程度不排除涉及國安，滋事體大。

至於若有球員要到中國打球，蔡其昌說，球員到全世界找工作，他意見不大，但若是去當人家的樣板，回過頭羞辱自己國家、羞辱中華民國、羞辱台灣，那麼台灣球迷當然吞不下這口氣，「沒有一個國家會逼你羞辱自己的國家」。

