中國棒球CPB聯賽引議 已知規定台港澳球員至少1/3

（中央社記者張淑伶上海5日電）中國成立中國棒球城市聯賽（CPB），明年初才要開始賽事卻已爭議不斷，除了明文要求30人球隊中「台港澳球員不少於10人」，

網傳CBP已有5隊，其中有球隊的Logo與中職中信兄弟相似度高，受到網友熱議。但在中國媒體報導或CPB官方宣傳中，目前並沒有這5隊的資料。

綜合新華社等中國媒體報導，CPB中國棒球城市聯賽在9月28日宣布成立，是中國棒球邁向市場化、商業化的重要探索，預計從2026年開始，用3年時間推動中國棒球職業化。

廣告 廣告

根據CPB在社群平台小紅書的官方宣傳，球隊架構為30人，「本土球員不少於10人、台港澳球員不少於10人，外籍球員人數不設限」。

本土球員透過10至11月在多個城市的線下測試會進行選拔，11月底在選秀大會上由俱樂部指定挑選並簽約。但官方未說明台港澳球員的選擇機制。

近日網傳CPB已有5支球隊，其中「上海兄弟隊」Logo上的Brothers字樣和大象圖示，與中職中信兄弟Logo非常相似，引發許多台灣網友不滿，中信育樂公司也已回覆，若有相關侵權也將採取必要措施。傳聞還包括，5支球隊中就有3支由台企贊助。

不過，無論是中國媒體報導或是CPB官方宣傳，都沒有這5支隊伍的資料。根據官方報導，CPB聯賽會先行邀請4家俱樂部加盟，以短期賽會制為試點，逐漸向全年度主客場制的職業級聯賽賽季過渡。

根據規劃，CPB在2026賽季的立春聯賽將於2026年1月9日至2月1日在廣東省中山國際棒壘球中心進行。4支球隊將以賽會制五輪常規賽、三戰兩勝制總決賽的賽制，進行為期近1個月的賽事。

有關本土球員的選拔，目前已在深圳、上海、北京舉行線下測試會，接下來還會在成都、廈門及深圳舉行。（編輯：邱國強）1141105