中國業者在台建立大型發貨據點 可愛公仔暗藏喪屍煙彈

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海巡署台南查緝隊與友軍在黃姓男子嘉義租住處查獲各式非法電子煙彈九千五百多盒。(記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕54歲黃姓男子結識有毒癮的顏姓女友販售「喪屍煙彈」，黃男與中國非法電子煙主機業者勾結，在台灣建立大型發貨據點，刻意引進外型可愛精美的中國製公仔電子煙吸引年輕人，海巡署台南查緝隊等單位在黃男嘉義租住處查獲311克依托咪脂與大批電子煙主機近4千台、各式煙彈。

海巡署偵防分署台南查緝隊與南部分署一一岸巡隊、彰化警方獲報，去年曾被查獲大批非法電子煙的黃姓男子(曾因殺人被判無期徒刑入獄)持續販售電子煙及走私依托咪脂毒品，製造喪屍煙彈出售牟利，即合組專案小組、報請嘉義地檢署指揮偵辦，於今年4月9日在嘉義市東區黃男的租住處查獲大型「非法電子煙主機發貨中心」。

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專案人員在黃男租住處查獲311公克依托咪脂毒品與非法電子煙主機、各式煙彈(結合電子煙主機後吸用)9500多盒與電子煙組合元件物品17箱。

追查得知，黃男與中國非法電子煙主機業者勾結，在台灣建立大型發貨據點，外型可愛精美的中國製公仔電子煙是一次性產品，每次可吸約8千口，外型像可愛公仔飾品玩具，很難分辨它是非法電子煙或是摻依托咪脂的喪屍煙彈吸食器。

黃男為增加銷售量，還在網路平台標榜「當日訂貨、隔日送達」的行銷手法，誘使年輕族群購買。

專案人員查知黃男出獄後以依托咪酯(喪屍煙彈原料)毒品混入甘油等化學溶劑加熱拌製成喪屍煙彈，供其顏姓女友(49歲)施用並銷售喪屍煙彈，經營銷售時間約有1年。據了解，2025年5月間，黃男也被查獲1萬3千餘台非法電子煙主機，保守估計這兩次被查扣的電子煙、煙彈產品市值逾6千萬元台幣。

黃男與顏姓女友涉販毒與吸毒部分，被專案小組移送檢方偵辦，兩人分獲交保；至於非法電子煙部分，則由嘉義市衛生局依菸害防制法查辦。

台南查緝隊表示，非法電子煙成分不明、且常透過精緻外殼包裝掩蓋對人體健康的危害，請國人勿買來源不明的香菸或電子煙彈，如發現有走私非法活動，可撥「118」海巡專線檢舉。台南市長黃偉哲肯定緝毒作為並支持政府把依托咪脂升級為一級毒品嚴辦。

台南市長黃偉哲(左二)頒發慰勞金給破獲依托咪脂毒品與非法電子煙發貨中心的海巡署偵防分署台南查緝隊等有功單位。(記者王俊忠攝)

海巡署台南查緝隊與友軍在黃姓男子嘉義租住處查獲三一一公克依托咪脂毒品。(記者王俊忠攝)

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