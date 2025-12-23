中國業者買舊衣翻新 直播間二手衣當新衣賣

中國 / 綜合報導

在中國，民眾投進回收箱捐出去的舊衣服，有可能被業者轉手賣出，賺上一筆。中國官媒央視記者，在舊衣和舊鞋裡安裝定位追蹤器，發現被投進回收箱的衣服和鞋子，沒有被送到有需要的人手中，而是被業者便宜買下後使用化學藥劑清潔，再透過網路直播，以品牌尾貨或樣衣的名義，把二手衣便宜賣出去。

中國官媒央視記者，追查民眾投入舊衣回收箱內的，二手衣物下落，在衣服和鞋子安裝定位追蹤器，結果發現衣物被運到當地一間玉米倉庫，庫房管理員說：「箱貨，昨天他們就來兩車，都是幫著廠家拉的，都是搞那種玩意兒(箱貨)，也拉不少。」 中國央視記者說：「鐵嶺那邊有那玩意兒(箱貨)嗎。」庫房管理員說：「哪兒都有，瀋陽的都有。」

管理員坦承，倉庫其實是舊衣分揀場，專門回收各地的二手衣，回收箱中的衣物被稱為箱貨，為了騙取居民的舊衣物，設置回收箱的人，還會在箱體上標註，公益捐贈和愛心募捐等字樣，黑龍江佳木斯回收站負責人說：「現在佳木斯也是，就是他們在捐贈箱整完的，他們都給我們，不像前些年了，真正那種捐衣服了，人能得到，現在沒有，都是他們收完之後，他們偷偷拿出來賣了，上這兒換錢來了。」

央視記者持續追查，發現這些舊衣物，都銷往各類電商直播間，直播間需求量之大，有的舊衣回收廠，一天就能賣出幾十噸二手衣，直播間工作人員說：「想買高品質性價比，走過，路過，一定不要錯過，牛仔加棉，好看嗎，好看嗎姐妹，一件衣服能過大冬。」

央視記者指出，直播間以高品質，大牌尾貨和新衣樣品為噱頭，賣出這些二手衣，一場直播營業額高達1萬多人民幣，直播間劉總說：「不說二手，因為他們看不著面料，看不到材質，首先第一點，看主播穿的(效果)。」

直播間工作人員說：「直播間一打燈光，啥都好，破爛兒瞅著，它也好(看)。」有的業者洗都不洗，就把二手衣上架銷售，有的業者則使用化學藥劑清洗，央視記者提醒民眾，從直播間買來的衣服，如果味道刺鼻，就有可能是買到二手衣。

