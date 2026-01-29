中國極限網紅「徒手攀62層高樓」摔死！母怒告直播台 只獲賠3萬

娛樂中心／綜合報導

中國極限玩家吳永寧徒手攀爬從62樓摔下身亡，他的母親控告直播平台，法院僅判賠人民幣3萬元。（圖／翻攝自微博）

霍諾德（Alex Honnold）挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，全程僅花91分鐘順利攻頂。不過許多國外媒體批評極度不妥、是不負責任的行為。外界甚至提到中國號稱「高空極限運動第一人」的極限玩家吳永寧，在2017年時因失手從62樓摔下身亡，他的母親控告直播平台「花椒直播」奪走兒子性命，法院僅判決賠償家屬人民幣3萬元（約新台幣13萬元）。

在大樓外做「引體向上」是吳永寧的拿手絕活。（圖／翻攝自微博）

吳永寧自稱是「高空極限運動第一人」，因為拍攝一系列極限攀高挑戰而爆紅，在大樓頂攀牆做引體向上是他的招牌絕活，而且身上沒有任何防護措施，常讓粉絲替他捏了一把冷汗，他還會單手攀在高樓邊做出像孫悟空般張望的動作，靠著「玩命」吸引百萬粉絲。

吳永寧多次分享自己挑戰各個大樓的影片，還曾說「我什麼時候殘疾了、動不了了、死了，我就不玩了」，沒想到才成名不到一年便一語成讖，他2017年徒手攀爬大樓頂樓平臺，做了兩下「引體向上」後疑似體力不支，掙扎了20秒後變鬆手從62樓墜落身亡，墜樓瞬間全被鏡頭拍下。

目擊者指出，其實吳永寧墜樓後並沒有立即死亡，而是從掉下來的角落爬到出口坐著死去。吳永寧的母親卻將直播平台「花椒直播」告上法院，她認為直播平台未盡審查監管義務，且兒子墜樓身亡時正處於簽約期內，直播平台明知吳永寧的影片都是冒生命危險拍攝，拍攝過程很可能發生意外，卻為了提高平台知名度、用戶參與度等利益，並未對吳永寧的行為予以告誡或制止，也並未將危險影片刪除和屏蔽，因此與兒子的死有直接推動和因果關係。

吳永寧挑戰極限玩命。（圖／翻攝自微博）

花椒直播則指出，平台僅提供信息儲存空間，並不具有在現實空間侵犯吳永寧人身權的可能性，且上傳的影片也不是法律禁止內容，沒有法定義務阻止，也並未要求吳永寧進行超出其能力的挑戰項目。一審法院認為，直播平台有一定的安全保障義務，對吳永寧的死亡要承擔輕微責任，判決直播公司賠償家屬人民幣3萬元（約新台幣13萬元），二審維持原判。



