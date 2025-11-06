「中國標準」走向世界！陸牽頭全球首個工業5G國際標準正式發布

國際電工委員會（IEC）正式發布全球首個工業5G國際標準《工業網路 5G通信技術 通用要求》（IEC PAS 63595:2025）。該標準由大陸與德國聯合提出，並由美國、法國、日本等多國專家協同攻關、共同研製完成，填補了工業5G領域國際標準的空白。

IEC正式發布全球首個工業5G國際標準。 （示意圖／翻攝《央視新聞》）

《觀察者網》6日報導，據「儀器儀表綜合技術經濟研究所」微信公眾號3日消息，大陸這項標準由機械工業儀器儀表綜合技術經濟研究所（簡稱儀綜所）標準與檢測中心主任丁露博士擔任項目負責人。標準聚焦5G網路在工業現場應用的基本架構、工作機制與維護管理，提供了多種5G與工業現場融合的應用場景用例，適用於5G工業無線通信系統從規劃、設計、建設到優化的全生命週期。

IEC正式發布全球首個工業5G國際標準。 （圖／翻攝微信公眾號「 儀器儀表綜合技術經濟研究所 」）

《央視新聞》指出，當前，5G與工業的深度融合已成為推動全球工業數字化、網路化、智能化轉型的核心引擎。這項標準為國內外用戶、設計單位及設備製造商在工業環境中部署和應用5G技術提供了統一的技術規範。

在工業和信息化部、市場監管總局等指導下，儀綜所持續開展工業5G技術和標準研究。為推動5G在工業領域的實際落地，該所還聯合中國移動通信集團有限公司、華為技術有限公司成立了「5G工業應用聯合創新實驗室」，聚焦需求分析、技術研發、設備研製、測試驗證及推廣。

儀綜所同時組織華為技術有限公司、中國科學院瀋陽自動化研究所、中國移動、中國電信等國內外領先科研機構與企業制定了《基於蜂窩網路的工業無線通信規範》系列國家標準，為5G在工業場景的深入應用提供技術標準支撐。

未來，儀綜所表示將進一步發揮國際國內協同合作機制，攜手國內外行業專家，共同研製IEC 63595系列國際標準並積極推動技術方案落地實施，為設備製造商、行業用戶及網路運營商在工業場景中部署和應用5G網路提供有力支撐與規範指導。

該標準的發布，標誌著大陸在「5G+工業」融合應用領域取得里程碑意義的國際成果，為全球製造業的數字化轉型貢獻了中國智慧與中國方案。

