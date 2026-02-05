中國機器人才不管敬老尊賢！與老人「搏鬥」，兩敗俱傷倒地。圖／翻自《香港01》

中國傳統社會強調敬老尊賢，不過現在傳出有機器人和老人家發生糾紛，更在商場「搏鬥」，最後弄得兩敗俱傷。

據悉事件發生在中國成都凱德廣場，當時商場有一場活動，請來機器人表演，但現場卻有人目擊到：「機器人把老頭踢到站不起來了！」、「機器人也倒了。」並直指機器人不敬老尊賢、不講武德，更弄得兩敗俱傷。

事後商場人員證實，當時這名老人正在圍觀機器人表演，而後老人看到機器人走過來靠近他，當場受到一點驚嚇，於是想要跨步離開，但隨後卻變成老人與機器人相撞。最後老人與機器人雙雙倒地，老人之後被送往醫院治療，有軟組織挫傷，商場人員表示，將妥善處理善後事宜。

中國近幾年積極發展機器人，不只讓機器人代替交通警察執法，餐飲界也出現「機器人端盤服務生」，另外在保安領域，也開始廣泛使用機器人。中國國務院發展研究中心的報告預測，到2030年，中國的機器人相關市場規模將達到4000億元人民幣（約新台幣1.8兆元），到2035年將超過1兆元人民幣（約新台幣4.5兆元）。但也有網友認為，太多機器人，讓社會失去「人的溫度」，未來「科技與倫理」的碰撞會不斷發生。



