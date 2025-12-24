中國權宜輪宏泰58勾斷台澎海纜 國台辦反控2台人涉操控走私

中國權宜輪「宏泰58」今年2月在台南北門外海5海里處下錨後，以Z字形徘徊航行方式勾斷台澎3號海底電纜。海巡署調查後發現，宏泰58雖為多哥共和國籍，但實為中資背景權宜輪，8名船員皆為中國籍，因此認定全案是中共灰色地帶襲擾手段，中國籍船長王玉亮6月遭判處3年有期徒刑，立院則於本月中通過海纜7法修法。

不過中國山東省威海市公安局24日上午宣稱，在偵查宏泰58的中國船員過程中，發現簡姓與陳姓2名台灣男子涉嫌組織走私集團，並操控宏泰58等多艘船隻，長期向中國走私凍品，因此對2人提出5萬元至25萬元人民幣（約新台幣22.4萬元至111.9萬元）的懸賞通告。

中國國台辦對此也表示，宏泰58事件實為2名台灣人在從事走私犯罪，並反控台灣當局將事件惡意炒作為中國灰色地帶襲擾、企圖挑起兩岸對抗，批評民進黨政府縱容走私犯罪，藉機進行政治操弄。





