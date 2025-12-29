中國權宜輪、民兵船參與「正義使命」軍演？國防部、海巡署曝光監控動態

中共解放軍今（29）日宣布對台發動「正義使命-2025」軍演，對於是否有民兵船參與操演？國防部及海巡署表示，有監控到權宜輪、兩用船舶，但目前並未有參與軍演動態。

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍還宣布30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

國防部情次室室長謝日升中將則指出，共軍不只在南部演訓區劃設至24浬鄰接區，一共有5個區域都有相同情形發生，包括共軍在北部區域、西部馬公區域、南部區域、東部演訓區域範圍已經將12浬的我國領海海域劃設進去。而中共3艘航母目前沒有參加此次針對性軍演，075級兩棲突擊艦確實在我東南外海，國軍則會以聯合情監偵、多元手段進行監控。

廣告 廣告

另外，對於是否有觀察到民兵船或者滾裝貨輪參與操演？謝日升表示，國軍看到是實際兵力動態，在東部的確有兵力活動，而兩棲攻擊艦從它們一出港就有綿密掌握，至於什麼時間穿越宮古海峽，國軍有全程掌握但涉及情報來源不便透露，至於權宜輪、兩用船舶也有掌握到，但是不是有直接參與演習，都還在掌握中。

海巡署副署長謝慶欽則指出，海巡署對於曾經參與中國軍演的權宜輪包括滾裝貨輪等都有列管監控，這次有偵獲4艘列管貨輪，但沒有參與軍演跡象，不過海巡署不敢掉以輕心，現在都在嚴密監控中。謝慶欽也提到，目前都沒有中國海警登船臨檢的狀況，無論中共發動多少次軍演，都無法撼動台灣民主制度。

更多風傳媒報導

