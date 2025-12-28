中國欲併吞台灣是國家政策 賴清德：須持續提高犯台難度

即時中心／顏一軒報導

總統賴清德日前宣布將投入1.25兆元的國防特別預算，打造包含「台灣之盾」（T-Dome）在內的先進防衛作戰體系，並示警北京當局也以2027年完成「武統台灣」的準備為目標。針對中國是否有意在近年進犯台灣，賴總統於今（28）日晚間所播出的專訪中強調，中國要併吞台灣是其國家政策，幾十年來未越雷池一步，是因實力不到，我國應不斷提高中共犯台難度，使其永遠都無法達到標準，自然就可以安全。





主持人提問，如何觀察中國攻打台灣的迫切性？對此，賴清德回應，中國要併吞台灣是其國家政策，從六、七十年前的八二三砲戰、古寧頭戰爭其實都可以看得出來，當時是因為全民不分族群、先來後到，跟國軍大家共同奮戰，才守住台灣、中華民國。

對此，賴總統不諱言，中國幾十年來沒越雷池一步，是因實力不到，如果中國設定2027年要達到侵台的準備，台灣就只有一個選擇，那就是不斷提高其侵略難度，若中國是以過去的標準來達到2027年的侵台目標，那我國持續不斷地累積，提高難度，讓它永遠都達不到那個標準，台灣自然就可以安全。

除了台灣本身的國防力量以外，賴清德也提及美國白宮於12月4日所發布的《國家安全戰略》（National Security Strategy, NSS）報告。他強調，從NSS的內容可以看得出來，美國今年的國防預算大約是超過1兆美元（約31兆3950億新台幣）左右，也要打造「黃金穹」（Golden Dome）。

賴清德分析，第二個重點是在於確保印太的和平穩定，主要就是要阻止中國發兵侵略台灣或是武力的擴張；第三，集體防禦、責任共同分擔；第四，美國希望能夠再工業化，才有夠實力來領導整個全世界。

他重申，如果是集體防禦的話，除了台灣必須要善盡到保護自己國家的責任，「我們也有責任，維護台海和平穩定跟印太區域安全」。

談及國際各民主國家的國防政策，賴清德則說，日本下一個年度的國防預算是9兆多日幣，大概是新台幣1.8兆至1.9兆元；韓國現在也在進行核子動力潛艇，至於菲律賓、澳大利亞、甚至歐盟的國防預算都在增加，所以在這種情況之下，台灣是受到中國威脅最大的，不可能置之事外，這也是為什麼要請在野黨能夠了解國家安全的需要，能支持國防預算。





