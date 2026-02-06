中國欲拉攏東協孤立日本！《南華早報》：僅緬甸譴責高市言論

日本首相高市早苗。（圖／達志／美聯社）

據《南華早報》獨家報導，北京在日本首相高市早苗於去年11月發表台灣有事論後的數天內，召集了1場罕見的東南亞使節會議，試圖為其對日行動爭取區域支持，然而迄今為止，這項努力收效甚微。

多名熟悉內情的消息人士向《南華早報》表示，中國於去年年底召見大多數東南亞國家的大使或其副手，並將會議定位為，聽取各國對高市相關言論看法的溝通管道。

在這場由1名副局長級官員主持的會議上，中方敦促各國與北京站在同一陣線，支持中國對日本首相相關言論的立場。消息指出，與會的東南亞使節被告知，區域內各國在第2次世界大戰期間曾是日本侵略的受害者，因此理應支持北京的立場。由於議題敏感，消息人士均以匿名方式受訪。

會議舉行於去年11月7日高市發表台灣有事論之後的數天。她當時表示，若台灣海峽爆發軍事封鎖或衝突，將構成東京的「存亡危機事態」，暗示日本可能出動自衛隊介入台海危機。這是現任日本首相首次發表此類言論，也被視為偏離日本長期以來在台灣問題上的「戰略模糊」立場。

對於高市的言論，北京表達強烈抗議，認為此舉顯示東京有違反《和平憲法》，重返戰前軍國主義道路的意圖。雙方緊張情勢持續升高，中國對此也呼籲本國公民避免前往日本旅遊及留學、重新暫停日本海產品進口，並禁止向日本出口「軍民兩用」（dual-use）產品。

這場在北京與東南亞高階外交官舉行的罕見會議，凸顯中國正積極為其對日行動爭取支持。然而，它同時也顯示出中國外交能力的局限性，即便是在其具有相當影響力的鄰近國家之中。截至目前，該會議對北京而言成果有限。緬甸是唯一公開譴責高市言論的東南亞國家，而中國是緬甸在區域內最大的支持者。

緬甸資訊部副部長蘇敏敦於去年11月22日表示：「高市的言論顯示未從歷史中汲取教訓，也未對日本在亞洲犯下的罪行展現悔意或責任。」他同時對中國官方通訊社《新華社》表示：「包括緬甸在內的東南亞國家曾深受日本法西斯主義之害，緬甸堅決譴責日本任何可能出現的法西斯傾向復辟。」

對此，全球最大的政治風險諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）資深分析師Jeremy Chan指出，中國向東南亞爭取支持的行動，可與其近期接待多國領袖時強調「一個中國政策」的作法相提並論。

根據官方聲明，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、南韓總統李在明、加拿大總理卡尼（Mark Carney）及英國首相施凱爾（Keir Starmer）近期在北京與中國國家主席習近平會晤時，均重申對一個中國政策的支持。

Jeremy Chan表示：「中國正試圖孤立日本，讓其感受到在一個中國政策問題上，北京擁有統一戰線與支持。」他補充，中國作為東南亞最大貿易夥伴，希望憑藉其龐大影響力影響該區域國家的立場，「比起歐洲，或在距離更遙遠的非洲，中國在東南亞較能取得成果，也更能對這些國家施壓。」

他也指出，北京試圖藉由喚起各國共同經歷日本軍國主義的歷史，尋找某種「志同道合的夥伴」。但實際上，各國都明白世界已經改變，「重新翻舊帳、喚起歷史幽靈並沒有特別實質的幫助。東協（Asean）領袖只想盡可能置身事外。」

事實上，北京向東南亞爭取支持並非首次。在過去與東京發生摩擦時，中國也曾有類似的行動。2005年，日本爭取成為聯合國安全理事會常任理事國時，中國鼓勵東南亞官員反對東京的申請。

當時中日關係緊張，部分原因是時任日本首相小泉純一郎參拜被中國、兩韓等國視為日本軍國主義象徵的「靖國神社」。中國多個主要城市當時也爆發大規模示威，抗議日本爭取安理會席次，及該國具爭議性的歷史教科書。

這種情緒在部分東南亞地區亦引發共鳴，尤其是在馬來西亞等國的華人社群中，曾出現反對日本申請的公開抗議活動。儘管如此，日本仍獲得多數東南亞國家廣泛支持，但最終未能取得安理會席次，主要因為中國的反對。

在11月與東南亞使節會晤之後，消息人士表示，北京似乎略微調整策略。有消息指出，中方官員要求各國在日本議題上保持中立；另一些人則表示，北京仍在「微妙地」持續遊說。

Jeremy Chan認為，儘管中國近期未能成功說服東南亞國家公開譴責日本，但在阻止其他國家向東京提供外交支持方面，北京更具成效，「這是1場中長期的布局。我認為未來將看到外國領袖，不僅是日本，也包括加拿大、印度、美國與南韓，在與台灣進行外交接觸及公開討論應變規劃時，會更加謹慎與遲疑。」

