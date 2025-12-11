中國欲藉宮廟介選台灣！ 他曝「廟方擲筊完」拒絕：神明不同意

中共曾經想透過台灣的宮廟介選，且也都付錢了，但是最終因擲筊後神明不同意而失敗。圖為白沙屯媽祖繞境活動。 圖：翻攝自白沙屯媽祖網路電視台（資料照）

[Newtalk新聞] 中共爲了統一台灣，頻頻對台進行統戰滲透，意圖破壞我國社會體系。其中，台灣信仰中心「宮廟」也成為中共滲透目標。民進黨立委沈伯洋近日赴東吳大學演講時就分享，中共曾經想透過台灣的宮廟介選，且也都付錢了，但是最終因擲筊後神明不同意而失敗。

沈伯洋9日赴東吳大學演講，談討「新型資訊戰」手法，演講中他提到台灣宮廟一天到晚都被中國滲透。他指出，過去他幫陸委會做研究，發現「當一個宗教，整個宗教只聽一個人的，那個宗教超容易被滲透，因為他只要打通那個關節，全部的人都會被影響」。

不過沈伯洋指出，台灣宮廟正好相反，台灣宮廟超級民主，不容易受到影響。他也分享自己在研究報告中寫過一個例子，當時中共藉由台商向很多間宮廟捐錢，捐了錢之後，某次競選過程中，中共就希望宮廟辦「神明出巡」，想安排出巡時跟候選人撞在一起，營造神明都支持那個候選人，因為對岸知道這個對台灣人可能有用。

沈伯洋透露，中共方面提出這個要求，詢問是否可以這樣做，廟方聽完後表示後表示，「嗯⋯是可以，但是我們神明出巡要擲筊，而且擲筊不能黑箱，信徒信眾要大家在那邊一起擲筊，如果擲筊出來沒有，那就是不行」，結果一擲筊，神明表示「不想出來」。

面對擲筊結果，中共方面直接傻眼，「我們已經交涉這麼久了，結果你連這個事情都做不到」。這讓沈伯洋笑稱，「但如果敢違反這樣的事情，等於在違反台灣的信仰，在地的人會不會生氣不爽？」

