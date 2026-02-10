中國歌王「撞臉習近平」被封殺！新照100%神還原...網笑：長得像也違規

中國歌王「撞臉習近平」被封殺。圖／翻攝自X、微博

中國知名男中音歌唱家劉克清，在國際間擁有極高知名度，不過卻因外貌神似中共總書記習近平，多次遭抖音平台以「長相違規」為由封殺。近日他的帳號終於通過審核，不過最新照片曝光後再次引發網友關注，直呼「實在太像了」。

據了解，劉克清於2019年9月註冊抖音帳號，不少網友紛紛被他神似習近平的驚人外貌給嚇到了，短短2天內狂吸數十萬讚，不過也導致他頻頻遭到平台系統封鎖，即便已經多次上傳身分證明，也不被認可。

《紐約時報》2020年6月曾報導，劉克清自創號以來至少被封號3次，最終他使用戴黃色帽子的大頭照，才得以重新使用帳號，不過留言功能仍被官方限制。劉克清也曾在訪談中提及，不少人稱自己長得像習近平，「不敢有太多想法」，強調自己只是個藝術家，從未利用外貌來炒作。

中國男高音劉克清撞臉習近平，屢屢遭抖音封鎖。圖／翻攝自抖音、X

2025年5月22日，劉克清於微信平台發布一篇關於「臉的困擾」的貼文，表示不久前又被抖音平台查水表，大頭照再次被強制刪除，並禁止編輯個人資料30天。

劉克清感嘆，過去幾年之間，不斷因為長相遭平台封殺，至今仍無法正常經營社群，工作機會銳減，家中收入來源受到嚴重影響。

旅義華裔作家李穎7日於X發文指出，劉克清換了一個新大頭照後，抖音帳號終於通過審核，不過也笑稱「但是感覺看起來更像了。」

中國男高音劉克清撞臉習近平，屢屢遭抖音封鎖。圖／翻攝自X

該篇貼文也引發網友熱議，紛紛表示「一個連長相都能違法的奇妙國家」、「國際喜劇：長相違規、長相敏感」、「講個冷笑話，古代取名不能和皇帝有同樣的任何一個字，需要避嫌，當然，現在也一樣」、「獨裁國家真可怕，在美國都可以隨便Cosplay川普」、「會被拉走當替身做體死鬼」，不過目前劉克清大頭照又換了一張。



