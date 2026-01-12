中國歐盟達成電動車關稅協議 中方須提最低價格

中國當局今天(12日)表示，針對中國電動車出口至歐洲一事，已經和歐盟達成協議，歐盟將對中國車商發布「最低定價」指南。這意謂著中國電動車進入歐盟市場，必須提出最低價格，避免削價競爭。

美聯社報導，歐盟2023年10月對中國進口電動車發起反補貼調查，並於隔年宣布未來5年對相關產品徵收最高35.3%的反補貼稅。

中國商務部今天發表一份聲明指出，歐盟將發布「關於提交價格承諾申請的指導文件」，並在文件中確認，歐方將秉持非歧視原則，根據世貿組織規則有關規定，對每一項價格承諾申請，適用相同法律標準，並以客觀和公正的方式進行評估。中國商務部表示，「這不僅有利於中歐經貿關係健康發展，也有利於維護以規則為基礎的國際貿易秩序」。

2020年，歐洲電動車進口總額為16億美元，2023年飆升至115億美元，大部分是西方品牌在中國設廠，像是特斯拉(Tesla)與寶馬(BMW)。

中國製電動車有助於歐盟達成2030年減碳55%的目標，但與此同時，中國本土品牌也透過政府補貼大打價格戰，蠶食歐洲車的市佔率。這些補貼手段包括政府的車隊訂單、國有銀行的低息貸款、廉價的建廠用地、稅收減免，以及由國有企業提供的原料與零件補貼。