中國正在重新評估與阿富汗的關系

（德國之聲中文網）喀布爾一家中國餐館1月19日發生致命襲擊事件後，中國顯然正在重新評估其對阿富汗的立場。爆炸發生在位於喀布爾市中心重要商業地段的沙赫爾瑙商業區，造成包括一名中國公民在內的六人死亡，另有一名中國公民受重傷。

盡管北京方面繼續保持政治上的謹慎立場，但中國外交部已建議中國公民暫勿前往阿富汗。在阿富汗運營的中國企業已被明確指示加強安保措施，並“盡快從高風險地區撤離”。

安全第一

中國正努力避免局勢進一步升級。中國外交部在向中央電視台發表的聲明中並未直接提及涉嫌肇事者，而是強調，中國從根本上反對任何形式的恐怖主義，並支持阿方及地區國家合力打擊一切形式的恐怖暴力活動。

廣告 廣告

所謂的“伊斯蘭國呼羅珊省”（ISKP）組織已宣布對此次襲擊負責。該組織是恐怖組織“伊斯蘭國”在阿富汗的一個分支。呼羅珊是一個歷史上的省份，主要涵蓋了今天的阿富汗部分地區，但也包括土庫曼斯坦、巴基斯坦和伊朗的部分地區。

伊斯蘭國呼羅珊分支（ISKP）近期一再聲稱對針對中國目標的，包括在鄰國發生的襲擊事件負責，給出的理由是中國對待新疆維吾爾自治區穆斯林維吾爾族少數民族的方式。新疆與阿富汗接壤。

中阿兩國邊界線只有約92公裡，西側是一個狹長的山谷，被稱為“瓦罕走廊”。這個荒無人煙的山谷曾是古代絲綢之路——一條重要的貿易路線的組成部分。近代，它被用來向大量需要資源的中國出口銅、稀土等關鍵礦產資源。但中方一側的邊境口岸卻一直關閉著。中國擔心來自中亞和阿富汗的伊斯蘭恐怖分子會在其維吾爾自治區發動襲擊。

“伊斯蘭國想要削弱塔利班”

阿富汗安全專家阿裡安·沙裡菲博士（Arian Sharifi）認為，這背後還有其他戰略原因。他說：“中國企業在阿富汗經濟領域，尤其是在采礦業，擁有強大的影響力。對於旨在削弱塔利班政權的伊斯蘭國來說，襲擊中國目標具有重要的戰略意義。”這兩個恐怖組織在阿富汗境內是長期的宿敵。

此類襲擊間接影響了2021年重新奪取阿富汗政權的塔利班。由於陷於國際孤立，只有很少的外國公司來到阿富汗。這些公司被視為經濟增長和政府收入的關鍵支柱。作為回報，塔利班必須能夠保障其安全。

對塔利班采取謹慎態度

中國是少數幾個尚未完全切斷與阿富汗經濟聯系的國家之一。其經濟聯系主要集中在銅、鋰等原材料上。此前曾有傳言稱，中國將向阿富汗采礦業進一步投資數十億美元。然而，迄今為止，具體的項目僅得到有限的實施​​。

中國始終強調，安全是任何進一步經濟合作的前提。早在2022年，阿富汗首都喀布爾一家深受中國商人歡迎的酒店就遭到槍擊。伊斯蘭國（ISIS）聲稱對此次襲擊負責。

盡管存在經濟上的接觸，中國在與阿富汗的交往中仍然保持謹慎。盡管中國已接受阿富汗向北京派遣的大使，但尚未正式承認塔利班支持的阿富汗政府。迄今為止，只有俄羅斯承認了阿富汗政府。

專家沙裡菲表示，這是一種務實的外交政策。沙裡菲說：“中國的外交政策以經濟利益為驅動，與阿富汗的關系並非長期或戰略性的。如果真是如此，中國早就承認塔利班了。”

伊斯蘭堡幸災樂禍？

北京也對塔利班政權與鄰國巴基斯坦之間的緊張關系抱有疑慮。近期，阿巴邊境地區不斷發生致命襲擊事件。阿富汗前外交官馬赫迪·穆納迪（Mahdi Munadi）表示，這一因素也影響著中國的安全考量。他向德國之聲表示，“巴基斯坦是可能樂見塔利班與中國關系惡化的國家之一。”

如果北京與喀布爾政權分道揚鑣，中國可能會與巴基斯坦在打擊跨境恐怖主義方面開展更緊密的合作。屆時，巴基斯坦可能會以此作為談判籌碼，迫使北京給予更多好處。

Ahmad Waheed Ahmady, Zamzama Niazai 和Ina-Maria Stenmans對本文有貢獻。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: Waslat Hasrat-Nazimi