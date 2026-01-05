中國正妹網紅流落柬埔寨街頭！受高薪誘惑「慘狀曝光」 父淚：她騙我在浙江上班

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

中國福建一名吳姓網紅近日傳出受「高薪工作」誘騙到柬埔寨，後遭毆打致膝蓋骨折流落街頭，悽慘模樣在網路上流傳。吳女父親悲痛表示，當時以為女兒在浙江打工，直到看見女兒流落街頭的畫面，才得知她從去年4月便已離境前往柬埔寨。

中國福建一名吳姓網紅近日傳出受「高薪工作」誘騙到柬埔寨，後遭毆打致膝蓋骨折流落街頭。（圖／翻攝微博）

根據《網易新聞》報導，近日有民眾拍到一名中國籍女子在柬埔寨西港一間飯店附近被人丟棄，畫面中女子坐在地上，臉部沾滿汙垢，雙腿遍布瘀青更疑似骨折，手裡拿著膝蓋部位的電腦斷層掃描影像求助。影片流傳至中國社群網路後，有網友認出該名女子為一名吳姓網紅，在短影音平台擁有2.4萬名追蹤者。吳女的社群平台最後更新停留在去年12月6日，定位地點為柬埔寨。

廣告 廣告

吳女的父親昨（4）日受訪時透露，女兒自國中畢業離家工作，對家人謊稱在浙江上班。期間她多次向家裡拿錢，至今已累計匯款超過8萬人民幣（約新台幣36萬元），去年11月家裡暫停金援。不過，吳女去年12月26日最後一次聯繫父親，聲稱急需醫藥費，家屬匯款2200人民幣（約新台幣1萬元）後便失去女兒的消息。

吳女父親表示到在網路上看到女兒流落街頭的照片，向當地警方報案後，才得知女兒自2025年4月起已經身在柬埔寨西港，正是詐騙園區聚集地。

中國駐柬大使館得知事件後，即聯繫柬埔寨警方與當地熱心人士了解情況，於本月3日下午在施亞努市某醫院找到身體狀況很差的吳女，並協助她轉院接受治療。吳女向使館人員說明，自己被「高薪工作」騙到柬埔寨後流落街頭。目前吳女身體狀況逐漸好轉，已經聯繫家屬前往柬埔寨接其回國。

更多FTNN新聞網報導

泰柬「部長級會議」簽署停火聯合聲明 宣布今日12點起正式停火

戰場變商場？泰柬邊境士兵「玩命直播」塗防曬 帶貨影片背景音全是槍聲

泰軍悍拒停火！總理駁斥川普稱路邊爆炸意外 怒問：泰國需要聽他人的話？

