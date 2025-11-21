中國正妹離奇半裸死亡！旅館遊客集體「中招2毒」竟與臭蟲有關

國際中心／巫旻璇報導

今年9月，印尼峇里島傳出疑似集體中毒事件。一名24歲的中國女遊客入住倉古區一間平價青年旅館後，被發現半裸倒臥在床上已無生命跡象，床旁垃圾桶內還留有大量嘔吐物，初步懷疑與中毒有關。事件爆出後，才發現當晚至少有多名住客陸續感到身體不適，被緊急送往醫院，其中一人更因病情危急被送入加護病房。至於中毒的真正原因，目前仍無法明朗。不過多家媒體指出，該旅館在事發前三天，才因臭蟲（床蝨）問題進行過大規模消毒作業。

綜合外媒報導，來自中國的25歲卓姓女遊客在旅館內突然出現劇烈嘔吐、發冷等症狀，最後甚至倒地昏迷；與她同住的李姓友人情況也不樂觀，被送進加護病房治療長達5天。警方調查發現，旅館櫃檯人員在深夜察覺卓女狀況不對，便通知保全協助將她送往附近診所，但因手頭拮据，醫師僅簡單開藥讓她服用。卓女於凌晨1點半回到床位休息，隔天清晨卻被另一名櫃檯接待員發現倒臥在床邊，經旅館經理查看後，確定已無生命跡象。報導指出，卓女被發現時衣著凌亂，僅身穿一件敞開的藍色襯衫，半裸昏迷在床鋪上。李女康復出院後得知卓女已身亡，難掩悲痛地說：「她病情非常嚴重，連移動或呼救都做不到，就這樣在床位上嘔吐好幾個小時；而其他住客只能四處奔走尋求協助。」









與死者同房的李姓女遊客中毒後，一度被送入加護病房，經歷5天搶救才走出鬼門關。X光檢查顯示她有肺炎，返國後病情更惡化，被診斷為重度肺炎伴隨胸腔積水。另一名趙姓受害者則在廁所隔間內獨自忍痛與昏迷長達7小時，情況相當危急。李女轉述主治醫生的看法，指出她的病況更符合「殺蟲劑中毒引發的併發症」，因殺蟲劑會刺激呼吸道，使身體更易感染，導致嚴重肺炎；若只是一般腸胃道食物中毒，通常不會出現如此嚴重的肺部問題。

中媒追查發現，旅館在事發前幾天，才因床蝨大量出沒進行過殺蟲劑煙燻處理。許多網友也留言表示，早在數月前已有住客抱怨床蝨問題，但旅館未積極改善，如今爆出疑似集體中毒甚至死亡案件，旅館依然照常營運。有近期入住的旅客形容，現場「彷彿完全沒有發生過任何事」。對於外界質疑與受害者要求下架旅館訂房資訊的聲音，旅館發言人僅回應會「全力配合調查」，並稱這起事件「對所有相關人士都非常艱難」，但至今未對是否下架做出任何正面回應。

















原文出處：中國正妹「離奇半裸死亡」倒臥床邊！旅館遊客集體中毒「中招2毒」竟與臭蟲有關

