中國正妹「半裸陳屍」峇里島青旅 死因驚人！「臭蟲肆虐」同旅館10人送醫

峇里島一處青旅被指控臭蟲氾濫。翻攝官網



中國一名25歲正妹，在今年8月前往印尼峇里島旅遊，竟然被發現半裸陳屍於峇里島一處便宜的青年旅館，正妹被發現時半裸昏迷，身旁有嘔吐物，送醫仍不治。另外一名女遊客也證實，不少青旅房客們紛紛出現吐血、高燒不退症狀，甚至有人直接在走廊暈倒。對此，官方調查死因，結果出爐，但更讓外界傻眼的是，這家青旅臭蟲肆虐多時，但仍持續接待旅客，讓許多網友痛批業者黑心。

印尼峇里島因為有沙灘、叢林各種美景，吸引全球遊客造訪。國際飯店、渡假村都在此處插旗，但價格都媲美世界各大景點。因此不少背包客造訪峇里島，會選擇青年旅館，通常是多人共用房間、衛浴，價格雖便宜，但衛生、安全問題也成為隱憂。

廣告 廣告

根據外媒《Daily Mail》報導，一名華裔李姓女子就向媒體指控，今年8月31日她入住峇里島一晚9美元（約新台幣280元）飯店「Clandestino Hostel」，當天她在青旅內用餐時與一名中國女遊客Y相識、交談，但是當晚就發生離奇事件。

李女表示，當晚青旅房客們紛紛出現吐血、高燒不退症狀，甚至在走廊暈倒。李女自己也因為高燒送往醫院治療，不過隔天病況加劇，趕緊前往醫院就醫。李女說她9月2日出院後，才發現Y小姐當天上午11點多被發現昏迷於房間，隨即宣告死亡。

官方調查Y小姐死因，李女透露是急性腸胃炎和低血容性休克。但是李女發現詭異的情況，就是她好轉後回到房內休息時，竟然就會出現高燒、暈厥的症狀。李女向向主治醫師詢問，才得知為農藥中毒和食物中毒，因此認為Y小姐死因絕非腸胃炎，懷疑旅客集體中毒。

懷疑青旅環境出現嚴重問題後，李女上網一查更傻眼，原來去年12月就有房客入住後遇到相同情形，也送往醫院治療，網友也透露自己在無意中聽見飯店清潔人員對話，才發現這家青旅臭蟲氾濫，不少住客都抱怨，甚至今年7月也有網友抱怨訂房平台、飯店方無告知有臭蟲災情，導致高燒住院、影響旅程。

不少網友痛斥，這家青旅臭蟲災情嚴重，卻仍持續在網站上開放訂房，李女擔憂更多人因此受害，因此向外國媒體爆料，希望查明真相，不要有人再受害。

更多太報報導

79歲父悶死腦麻女「照顧近50年」也建請特赦 高院打臉：法院無權

Nana「42億元豪宅」遭搶匪持刀闖入 母女激烈搏鬥受傷送醫

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人