中國正妹「橙子姐姐」柬埔寨失蹤，竟是涉詐騙被捕！無修圖犯人照讓網崩潰。圖／翻自微博、《香港01》

中國正妹網紅「橙子姐姐」日前傳出在柬埔寨失蹤，今（19日）柬埔寨當局證實，「橙子姐姐」因涉嫌網絡詐騙及與不法團夥非法跨境販運人口，已於本月13日被警方逮捕，目前正被羈押於金邊白梳監獄，等待進一步審理。

據《柬中時報》報導，現年26歲的「橙子姐姐」原名張慕澄，當地法院指控她在今年10月至11月期間，參與多起網絡詐騙活動，並涉嫌與不法團夥合作，從事非法跨境人口販運犯罪。而涉案犯罪所得，曾流入張慕澄名下銀行帳戶。

廣告 廣告

日前「橙子姐姐」家屬一度表示，橙子姐姐原本計劃11月初進入柬埔寨探望友人，並已訂好回程機票，但人在本月12日突然人間蒸發，與家人斷了音訊，也沒有返回中國的入境紀錄。之後家屬認定橙子姐姐失聯，並發布相關尋人訊息，盼網友協助擴散。不過現在證實，橙子姐姐涉及詐騙，遭到柬國警方逮捕。

橙子姐姐的無修圖犯人照。圖／翻自《香港01》

除此之外，橙子姐姐在柬國警局裡拍的犯人照，也隨之曝光，許多網友對於這張「無修圖、純天然」的犯人照，都感到「震驚」。就有網友直呼：「橙子姐姐終於現形了。」、「本人就是一種詐欺。」也有網友崩潰地喊：「跟原本的形象差太多了。」、「原來一切都是騙局。」



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／中國代表穿毛澤東裝、手插口袋裝囂張 網批外交失禮！日方沒在怕

妹子獨旅要小心！她到斯里蘭卡遇變態男鄉民 遭惡意軋車脫褲性騷

戰鬥女老師把學生當黑幫治理 膠帶死纏嘴巴、椅子砸頭！家長氣炸