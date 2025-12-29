中國正妹「騎機車進商店」逛街，堅持不下車！鄉民全傻眼。圖／翻自@vismoglie

中國近日流出一段影片，一名正妹逛街，但她極度堅持，直接騎著她的電動機車進到商店，就是不願意下車和停車。這段畫面這兩日在網上瘋傳，並引發國際網友熱烈討論。

影片可見，這名正妹打扮美麗，騎著電動機車，不過抵達一間服飾店時，正妹完全不停車，更把機車直接開進店內，開始逛街看衣服。服飾店的一名女員工見狀，也不敢對正妹有任何要求，只能默默跟在後面，觀察正妹有無其他怪異舉動。

幸好正妹並未破壞店內任何物品，她看上一件大衣後，就直接拿到櫃檯結帳，之後就騎車揚長而去。整個購物過程，正妹就是不下車，非常堅持騎車逛街。

但正妹這個動作，引發眾多網友關注，網友們紛紛直呼：「這是什麼操作！」、「奇葩！」、「不愧是強國人。」另外還有日本網友稱：「果然是中國人...」、「給我下來！」、「連購物都有迷惑行為。」

前陣子不少韓國人就對中國人的「迷惑行為」，感到難以忍受。韓國媒體指出，包括在景福宮、濟州島等觀光區，都紛紛發生中國人隨地便溺的狀況，或者是在禁止吸菸的公車上，大喇喇抽菸。讓韓國人不禁抱怨，許多中國遊客來觀光，卻也擾亂韓國的社會秩序。



