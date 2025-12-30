中國此次軍演重點？台官員：演練打擊美製海馬士多管火箭系統

我陸軍向美國購買的海馬士多管火箭武器系統於2025年台北國際航太國防展「國防館」展出。郭宏章攝



中國解放軍昨日（12/29）起在台灣周遭發動最新一波大規模軍演。有台灣官員向外媒分析指出，解放軍似乎想藉此演練打擊美國製陸基飛彈系統。

解放軍東部戰區昨日宣布展開「正義使命－2025」演習，聲稱動員陸海空及火箭軍在台灣周遭海空域進行實彈演練。東部戰區今午發布最新畫面秀出火箭炮擊中台灣北部海域的畫面。

一名不具名台灣安全部門資深官員向路透社指出，北京很可能利用這次軍演，演練如何打擊美國製的陸基飛彈系統、海馬士多管火箭系統（HIMARS）。HIMARS是一種高度機動的火砲系統，射程約為 300 公里，足以打擊中國南部沿海目標。

廣告 廣告

我國國防部11月表示，我向美軍採購的29套海馬士火箭系統，首批11套已抵台並成軍進入戰鬥序列。第2批18套系統原本規劃於民國116年交運，將提前在115年第4季完成。

更多太報報導

有片／解放軍公布最新對台實彈軍演畫面 稱遠程火力「全部命中」

【更新】解放軍稱對台實彈射擊「取得預期效果」 路透訪台人：只是要嚇我們

有片／解放軍對台軍演最新畫面曝光！驚見台北101 今展開實彈演練