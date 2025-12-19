中國武力擴張脅迫不只對台、日菲韓印均受害 余茂春示警：中對美統戰
曾為川普第一任總統任內提供對中政策建議的美籍中裔學者余茂春，本週二（12/16）出席國防部智庫、國防安全研究院舉辦的「印太民主防衛挑戰」座談中指出，中國的軍事擴張與對外脅迫並非僅針對台灣，日本、菲律賓、韓國及印度亦深受其害。他認為，中國結合軍事威嚇的「硬實力」、文化經濟與價值輸出的「軟實力」，以及透過輿論、代理人與統戰滲透社會的「銳實力」，形成多層次壓迫手段。余茂春並提醒，中國高度重視對美「統戰」，透過代理人影響華府政策與輿論。
國防安全研究院於12月16日舉辦「印太民主防衛挑戰︰混合戰、嚇阻與制度韌性」座談會，邀請詹姆斯敦基金會主席孟沛德（Peter Mattis）、哈德遜研究所中國中心主任余茂春、菲律賓前陸軍副司令 Leodevic B. Guinid 將軍、烏克蘭籍駐院研究員傅猷立（Yurii Poita）等學者專家與會。國防院董事長霍守業上將表示，當前全球安全秩序正面臨中俄帶來的挑戰，印太地區已成為衝突競逐的核心舞台，台灣位處前線，亟需與理念相近國家深化對話合作，建構堅實的民主安全網絡。
前國防部長蔡明憲應邀發表演講指出，台灣堅守憲政與民主價值，並持續提升國防預算，發展無人載具、水下能力等不對稱戰力，同時強化水電、資訊等關鍵基礎設施防護，落實全民防衛政策，以提升整體國家韌性，嚇阻中國武裝侵略。他期盼美、日、澳、菲等友好國家持續深化與台灣的安全合作，發揮集體防衛力量。
前美國務院中國政策顧問余茂春指出，中國的軍事擴張與對外脅迫並非僅針對台灣，日本、菲律賓、韓國及印度亦深受其害。他認為，中國結合軍事威嚇的「硬實力」、文化經濟與價值輸出的「軟實力」，以及透過輿論、代理人與統戰滲透社會的「銳實力」，形成多層次壓迫手段。余茂春並引述毛澤東所稱統戰、武裝鬥爭與黨建的「三大法寶」，指出中國高度重視對美統戰，透過代理人影響華府政策與輿論。
國防院副研究員李俊毅指出，中國以灰色地帶行動為戰略，結合政治、軍事、經濟、資訊與基礎設施等混合手段，塑造「台灣屬於中國」、「制度差異不重要」、「美國及其友盟難以介入」等敘事，以影響台灣與國際社會的認知與決策。他強調，除提升自身韌性外，如何運用中國政體的結構性脆弱性以強化嚇阻效果，同樣關鍵，理念相近國家有必要加強戰略溝通。
菲律賓前陸軍副司令 Leodevic B. Guinid 將軍分享菲國因應中國海上侵擾的經驗，指出菲律賓將相關行動界定為「非法、脅迫、侵略與欺騙」（ICAD），並透過深化美菲同盟、與日本、加拿大、澳洲及紐西蘭簽署相關協定，建構多邊安全合作架構；同時採取「整體政府」途徑，並結合國際法與輿論，爭取國際支持。
國防院外籍駐院學者傅猷立以俄羅斯對烏克蘭的戰前情報準備為例，指出俄方透過特工滲透、暴力事件與資訊操作，製造社會分裂，削弱民選政府正當性，以降低侵略行動的阻力。
在法制層面，孟沛德主席指出，國安法制與國家機密制度在防範間諜活動與假訊息上至關重要，相關制度設計應納入司法機關意見，並強化對中國資訊傳播的分析能力，培養具獨立性的公民社會，以提升民主體制的應對能力。
台北地方法院法官許凱傑，從司法實務與制度防衛角度出發，整理近20年台灣國安案件經驗，提出中國對民主體制進行滲透的「六大類型」，包括情報蒐集、地下組織、選舉干預、認知戰與社會分化、科技竊取及灰色地帶行動。他指出，相關行為並非零散事件，長期累積將造成制度疲勞與法律遲滯；民主國家若僅以傳統刑事或個案思維回應，難以及時阻斷滲透鏈條，應強化法制設計與跨機關資訊整合，以提升制度層級的預警與防衛能力。
國防院指出，本次座談分為「印太戰略嚇阻與混合威脅挑戰」及「法律戰防衛與制度韌性建構」兩個場次，與會學者包括遠景基金會執行長賴怡忠、中研院法律所副研究員陳玉潔、台北地方法院法官許凱傑等。國防院執行長柯承亨表示，期盼透過此次座談，深化與美、菲等友盟智庫的交流合作，共同研商因應灰色地帶侵擾的可行策略，促進印太地區的安全與和平。
