中國武力擴張脅迫不只對台、日菲韓印均受害 余茂春示警：中對美統戰

國防安全研究院2025.12.19舉辦「印太民主防衛挑戰︰混合戰、嚇阻與制度韌性」座談會，詹姆斯敦基金會主席孟沛德（Peter Mattis）、哈德遜研究所中國中心主任余茂春（左2）、菲律賓前陸軍副司令 Leodevic B. Guinid 將軍、烏克蘭籍駐院研究員傅猷立（Yurii Poita）等學者專家與會。國防安全研究院



曾為川普第一任總統任內提供對中政策建議的美籍中裔學者余茂春，本週二（12/16）出席國防部智庫、國防安全研究院舉辦的「印太民主防衛挑戰」座談中指出，中國的軍事擴張與對外脅迫並非僅針對台灣，日本、菲律賓、韓國及印度亦深受其害。他認為，中國結合軍事威嚇的「硬實力」、文化經濟與價值輸出的「軟實力」，以及透過輿論、代理人與統戰滲透社會的「銳實力」，形成多層次壓迫手段。余茂春並提醒，中國高度重視對美「統戰」，透過代理人影響華府政策與輿論。

國防安全研究院董事長霍守業一級上將（右6）主持2025.12.16主持「印太民主防衛挑戰︰混合戰、嚇阻與制度韌性」座談會，國防院副董事長柏鴻輝（右2)前國防部長蔡明憲（右5）、國防院新任執行長柯承亨（左7）、哈德遜研究所中國中心主任余茂春（左6）。國防安全研究院

國防安全研究院於12月16日舉辦「印太民主防衛挑戰︰混合戰、嚇阻與制度韌性」座談會，邀請詹姆斯敦基金會主席孟沛德（Peter Mattis）、哈德遜研究所中國中心主任余茂春、菲律賓前陸軍副司令 Leodevic B. Guinid 將軍、烏克蘭籍駐院研究員傅猷立（Yurii Poita）等學者專家與會。國防院董事長霍守業上將表示，當前全球安全秩序正面臨中俄帶來的挑戰，印太地區已成為衝突競逐的核心舞台，台灣位處前線，亟需與理念相近國家深化對話合作，建構堅實的民主安全網絡。

前國防部長蔡明憲應邀出席國防安全研究院2025.12.16「印太民主防衛挑戰︰混合戰、嚇阻與制度韌性」座談會發表演講。國防安全研究院

前國防部長蔡明憲應邀發表演講指出，台灣堅守憲政與民主價值，並持續提升國防預算，發展無人載具、水下能力等不對稱戰力，同時強化水電、資訊等關鍵基礎設施防護，落實全民防衛政策，以提升整體國家韌性，嚇阻中國武裝侵略。他期盼美、日、澳、菲等友好國家持續深化與台灣的安全合作，發揮集體防衛力量。

國防部智庫、國防安全研究院2025.12.16舉辦「印太民主防衛挑戰︰混合戰、嚇阻與制度韌性」座談會，曾為川普第一任總統任內提供對中政策建議的美籍中裔學者余茂春示警中國對美加強統戰。國防安全研究院

前美國務院中國政策顧問余茂春指出，中國的軍事擴張與對外脅迫並非僅針對台灣，日本、菲律賓、韓國及印度亦深受其害。他認為，中國結合軍事威嚇的「硬實力」、文化經濟與價值輸出的「軟實力」，以及透過輿論、代理人與統戰滲透社會的「銳實力」，形成多層次壓迫手段。余茂春並引述毛澤東所稱統戰、武裝鬥爭與黨建的「三大法寶」，指出中國高度重視對美統戰，透過代理人影響華府政策與輿論。

國防院副研究員李俊毅指出，中國以灰色地帶行動為戰略，結合政治、軍事、經濟、資訊與基礎設施等混合手段，塑造「台灣屬於中國」、「制度差異不重要」、「美國及其友盟難以介入」等敘事，以影響台灣與國際社會的認知與決策。他強調，除提升自身韌性外，如何運用中國政體的結構性脆弱性以強化嚇阻效果，同樣關鍵，理念相近國家有必要加強戰略溝通。

國防部智庫、國防安全研究院執行長柯承亨出席2025.12.16國防院舉辦的「印太民主防衛挑戰︰混合戰、嚇阻與制度韌性」座談會。國防安全研究院

菲律賓前陸軍副司令 Leodevic B. Guinid 將軍分享菲國因應中國海上侵擾的經驗，指出菲律賓將相關行動界定為「非法、脅迫、侵略與欺騙」（ICAD），並透過深化美菲同盟、與日本、加拿大、澳洲及紐西蘭簽署相關協定，建構多邊安全合作架構；同時採取「整體政府」途徑，並結合國際法與輿論，爭取國際支持。

國防院外籍駐院學者傅猷立以俄羅斯對烏克蘭的戰前情報準備為例，指出俄方透過特工滲透、暴力事件與資訊操作，製造社會分裂，削弱民選政府正當性，以降低侵略行動的阻力。

在法制層面，孟沛德主席指出，國安法制與國家機密制度在防範間諜活動與假訊息上至關重要，相關制度設計應納入司法機關意見，並強化對中國資訊傳播的分析能力，培養具獨立性的公民社會，以提升民主體制的應對能力。

台北地方法院法官許凱傑，從司法實務與制度防衛角度出發，整理近20年台灣國安案件經驗，提出中國對民主體制進行滲透的「六大類型」，包括情報蒐集、地下組織、選舉干預、認知戰與社會分化、科技竊取及灰色地帶行動。他指出，相關行為並非零散事件，長期累積將造成制度疲勞與法律遲滯；民主國家若僅以傳統刑事或個案思維回應，難以及時阻斷滲透鏈條，應強化法制設計與跨機關資訊整合，以提升制度層級的預警與防衛能力。

國防院指出，本次座談分為「印太戰略嚇阻與混合威脅挑戰」及「法律戰防衛與制度韌性建構」兩個場次，與會學者包括遠景基金會執行長賴怡忠、中研院法律所副研究員陳玉潔、台北地方法院法官許凱傑等。國防院執行長柯承亨表示，期盼透過此次座談，深化與美、菲等友盟智庫的交流合作，共同研商因應灰色地帶侵擾的可行策略，促進印太地區的安全與和平。

