中國武統台灣？盲眼龍婆2026預言再掀恐慌…學者揭穿鑿附會內幕

國際中心／綜合報導

隨著2026年腳步逼近，已故保加利亞傳奇預言家「盲眼龍婆」巴巴·萬加（Baba Vanga）的預言再度席捲網路。網傳其預測2026年將面臨外星接觸、AI統治及全球戰亂，部分言論甚至被解讀為「中國武統台灣」。然而，這類說法出現引發專家分析與打臉，指出龍婆生前並無文字紀錄，這些所謂的預言多半是後世將現代焦慮投射其中的穿鑿附會之說。

據綜合外媒報導，巴巴·萬加12歲失明後便展現出驚人的預知能力，生前曾精準預言「切爾諾貝利核災」、「蘇聯解體」、「美國911恐怖攻擊」及「英國脫歐」等重大歷史事件。儘管她已離世近30年，其追隨者每年仍會釋出她生前留下的「未發生預言」。

針對即將到來的2026年，網路盛傳其生前預言包括天災、戰爭與科技異變等大焦點。在科技方面，預言指出人類將過度依賴機器導致倫理崩潰，自動化將取代大規模勞動力，甚至可能發生外星文明接觸。在戰爭與地緣政治方面，傳聞中的預言提及歐亞地區將陷入軍事緊張，包括「歐洲政治版圖碎片化」以及「亞洲多國地緣政治動盪」。

部分媒體與網友結合現今國際局勢，將此解讀為中國可能併吞台灣、南海與中印邊界衝突升溫，甚至傳言俄羅斯將出現一位主宰全球秩序的強勢領導人。此外，天災預言則宣稱全球將有8%地區面臨洪水、地震與火山爆發，氣候異常將成為常態。

然而，針對這些引發社會恐慌的預言，相關學者提出了反駁與分析。專家指出，巴巴·萬加生前從未留下任何確切的文字紀錄，所有預言皆源自口耳相傳，極易遭後世有心人士改編。所謂的「2026預言」，更像是一面反映當代社會對氣候變遷、AI失控及強權政治焦慮的鏡子，而非真實的神啟。

此外，巴巴·萬加的預言也並非百分之百準確，過去如「1994年世界盃決賽隊伍」及「2010年至2014年爆發第三次世界大戰」的預測皆以失準告終。專家呼籲，這些傳言實則是人類對未知恐懼的投射，各界應抱持理性態度，避免將網路謠言與科學事實混淆，勿讓末日論調影響正常生活。

