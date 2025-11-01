中國武術大師出戰打耳光！接3掌翻白眼倒地
[NOWnews今日新聞] 中國功夫只是花架子？中國祁家通背拳被譽為殺傷力最強的傳統武術，第9代傳人趙鴻剛近日參加世界職業打耳光大賽，傳出賽前曾展示劈磚頭、砸扳手等絕技，但上場僅吃三掌就被打到眼角流血、翻白眼倒地，影片也在微博引發熱議。
微博流傳的影片可以看到，趙鴻剛對上哈薩克的阿曼塔耶夫（Muhammad Amantaev），第一回合對手先攻，趙鴻剛就被阿曼塔耶夫打到眼角流血，而趙攻擊時因對手閃躲，連續打擊兩次，但並未造成足夠傷害。
第二回合仍是阿曼塔耶夫先攻，趙鴻剛成功抗住攻擊，但眼角已出現明顯腫脹，趙鴻剛攻擊時對手又犯規閃躲，但趙連續打擊兩次，仍沒有造成足夠傷害。
而到第三回合，阿曼塔耶夫因右手受傷改用左手出掌，趙鴻剛被打中右臉後當場翻白眼、昏迷，頭部碰撞到比賽台，直接被KO倒地。比賽由阿曼塔耶夫獲勝。
趙鴻剛賽後不久也出面報平安，說明自己有顴骨骨裂及撕裂傷，眼角縫了5針，經治療後沒有大礙。
這段影片在微博上引發中國網友熱議，有網友指出，趙鴻剛賽前曾在終極格鬥冠軍賽（UFC）總裁白大拿（Dana White）面前展示徒手劈磚、砸扳手，讓白大拿嘆為觀止、迫不及待簽約。
網友也分析，「通背拳一直被譽為殺傷力最強的傳統武術，結果攻擊幾乎沒對對方造成什麼實質性傷害。看他這扇巴掌整個發力方式都不對，身體沒扭動起來，主要靠的是手的抽勁」。
不少網友也稱讚說，「真漢子，無論輸贏平安就好」「趙鴻剛能扛這麼多下，真男人，不管輸贏都是英雄，也只能說是技不如人，繼續努力就好」、「加油，下次贏回來」、「致敬勇士」。但也有不少網友坦言，「我還是看不懂，這個比賽的意義是啥」、「這種比賽辦的人變態，參加的人也變態」、「他發力方式比健身房的教練還差」、「這次沒人會說贏麻了」。
