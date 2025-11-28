中國歷史上最完美的皇帝是「他」 千百年來竟無一人指責

大陸中心／綜合報導

周世宗柴榮。（圖／翻攝百度百科）

從秦始皇統一六國開始到末代皇帝溥儀退位為止，中國歷史上一共出現了422位皇帝。這其中既有英明神武之輩，也不乏昏庸無能之徒。前者如漢武帝劉徹、光武帝劉秀和唐太宗李世民等人；而秦二世胡亥、晉惠帝司馬衷則是後者的典型代表。不過，即便是前者也並非完人，他們身上都或多或少的有一些污點。那麼這422個皇帝中，誰才是沒有任何污點的人呢？

根據大陸媒體報導，在中國的史書之中，中國古代唯一沒有污點的皇帝是周世宗柴榮。有人會說史書都是人撰寫的，但大家知道中國的史官有多麼的吹毛求疵嗎？那麼就讓我們來認識這位被視為完美的皇帝。

柴榮，五代十國時期的後周皇帝，出生在邢州瑤山，出身顯赫，家族沒落後，離開家尋找姑母以依靠，姑母嫁給了後周太祖郭威 。柴榮深受郭威的喜愛，便收養他為養子，與郭威征戰四方。後漢乾佑三年（950年），郭威以清君一方名義發動政變，討伐後漢建立後周。顯德元年（954年），太祖郭威駕崩，柴榮為周世宗登基。

柴榮幾乎沒有缺點，需要分為兩部分：首先，作為一個國家君主，他出生在社會底層，嘗到了社會底層的疾苦。他對民生很熟悉。故而一上台，就致力於富國強民的改革，盛世的帝王，才會這樣為國為民的政策。主要包括官員整風、原則紀律整風、減稅免稅、強調有功用人和非常規用人等。柴榮讓人民安居樂業，這對飽經戰亂的中原人民來說，是非常重要的。

再者，作為一個個體，柴榮正處在一個沒有亂世、沒有殘酷、堅韌不拔，勇往直前，迅速控制集權。他基本上使北方平定。也就是說，後世的趙匡胤是站在柴榮武功上的。他不費吹灰之力就贏得了世界，使世界變得和平。

柴榮最有爭議的觀點可能是「滅佛」。歷史上「三武一滅佛」，這個「一」就是指後周皇帝柴榮，而其他「三武」指的是北魏太武帝拓跋燾、周武帝宇文邕、唐武宗李炎，因為他們三個廟號或帝號帶「武」，稱為三武之禍，再加周世宗，就被稱「三武一宗法難」。

佛家對這四個很有作為的帝王非常反感，沒少罵這幾位。而柴榮飽受爭議的作為，包括在位第二年宣布實行滅佛運動，除重點保護寺院外，一律廢除；禁私度僧尼，禁僧俗捨身，並下詔毀銅佛像以鑄錢。同時嚴格限制僧侶的條件；使全國僅剩200所寺院，6萬多僧侶世俗化，使皇宮內議論紛紛。

柴榮為什麼要攻擊佛教？當時，據指出，佛教被過分放縱，導致寺院經濟嚴重干擾國家財稅、軍事人員編制，甚至沙門風尚不正，淫亂社會，侵占國家財政，還有秘密藏匿的盔甲。而柴榮的行動並不是要摧毀佛教，這是要讓佛教之地變得乾淨。僧人可以背誦佛經醉心修行。不再有眾多魚目混珠之輩，這樣佛教才能得到更新和發展。

柴榮也是司馬光一生中最敬仰的皇帝。他稱讚柴榮「以信令御群臣，以正義責諸國」，「大邦畏其力，小邦懷其德」，真正做到了「無偏無黨，王道蕩蕩」。宋神宗趙頊說：「世宗，誠創業造功英主也。」司馬光說過：「若周世宗，可謂仁矣！不愛其身而愛民；若周世宗，可謂明矣！不以無益廢有益。」溢美之詞，無與倫比。

《新五代史》中則記載，柴榮曾說過：「寡人當以十年開拓天下，十年養百姓，十年致太平足矣。」柴榮有能力，有志氣，但在最具歷史意義的歷史上，總是有太多的遺憾。西元959年，這位英雄的君主在任職僅５年零６個月就英年早逝了。

大臣趙匡胤是柴榮在世時最為信任的大臣，柴榮過世前將幼帝托孤給他。不料，柴榮死後不到半年的時間，就發動了「陳橋兵變」，篡位登基，將年僅８歲的柴宗訓給趕下了皇位。只恨天不假年，令其英年早逝。

