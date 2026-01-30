中國歸化運動員：谷愛凌們的現況、起伏與走向

[Getty Images]

2022年北京冬奧會上，美國出生、歸化中國的滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）代表中國隊奪得雙金，成為焦點人物，並掀起一番關於中國歸化運動員的討論。

此後，中國繼續推進歸化運動員的步伐。在北京冬奧代表匈牙利出賽的華裔短道速滑選手劉少林、劉少昂兄弟，以及韓國選手林孝埈先後入籍中國，並在2025年亞冬會上代表中國取得不俗的成績。

中國過去在冬季運動項目上的成就遠不如夏季奧運項目，但是歸化運動員的加入令其迅速進入強勢競爭者的行列。

隨著中國體育總局1月23日公示米蘭米蘭-科爾蒂納冬奧會參賽運動員名單，這些代表中國出賽的頂尖歸化運動員或將再次被推到聚光燈下。

然而在冬季項目以外，中國在足球、籃球等傳統運動項目上採取的歸化運動員政策，效果卻遠不如預期。

我們盤點了那些在重大賽事上代表中國的知名歸化運動員，以及他們的現況。

谷愛凌

項目：自由式滑雪

原國籍：美國

現況：中國國家隊隊員

北京冬奧會雙金得主谷愛凌無疑是中國歸化運動員當中迄今為止最成功的案例。 [Getty Images]

作為在舊金山（San Francisco）長大的中美混血兒，谷愛凌自小在美國體育訓練體系下成長，而在2019年決定代表中國，並在2022年北京冬奧會奪得女子U型場地（halfpipe）和大跳台（big air）兩枚金牌，無疑令她成為中國期望通過歸化運動員提升國際大賽成績並展現「軟實力」最成功的案例。

然而，在中美地緣政治博弈的背景下，她的國族身份認同一直受到媒體和網絡輿論審視，也曾因為她公開稱自己「在美國的時候是美國人，在中國的時候是中國人」而引起爭議。

各方一直未有證實谷愛凌放棄了美國國籍，而她在近年的訪問中也更多將焦點放在期望通過她的奮鬥啓發年輕女性和亞裔等議題上——一方面展現著美式文化的獨立和進步主義，聲稱競技運動「超越國界」，另一方面也在圓熟地避開可能觸及中國敏感神經的議題。

不變的是她目前競技成績仍然卓越，且繼續備受贊助商的青睞。雖然因傷缺席了2025年哈爾濱亞冬會，但是在1月剛剛舉行的瑞士萊克斯公開賽（LAAX Open）上，她復出奪得坡面障礙技巧（Slopestyle）項目冠軍——這是她在北京冬奧會唯一丟失金牌的項目。

在米蘭-科爾蒂納冬奧會，中國必然期望她再創佳績——畢竟一度有報導指，北京曾為她撥出天價訓練費。

朱易

項目：花式溜冰

原國籍：美國

現況：北大學生、無緣米蘭冬奧

[Getty Images]

除了谷愛凌之外，在2022年冬奧會上受到關注的還有中國第一個花式溜冰（花樣滑冰）歸化運動員朱易。不過這名出生於美國加州、16歲就成為全美新人組冠軍的年輕選手在奧運團體和單人賽上接連摔倒，成績不佳，之後網絡上傳出有關其家庭背景顯赫、以及疑似因此在參賽名額上受到照顧的傳聞，致使她遭遇網暴。

北京冬奧會後，朱易被保送進入北京大學心理學系。2025年亞冬會上，她代表中國隊在個人項目上排名第五。

但在去年的冬奧選拔賽和全國花樣滑冰錦標賽中，朱易均出現失誤，成績未能達到冬奧參賽資格，因此將無緣今年的米蘭-科爾蒂納冬奧會。

劉少林、劉少昂

項目：短道速滑

原國籍：匈牙利

現況：劉少昂入選國家隊，劉少林落選冬奧

[Getty Images]

這對兄弟雖然已經參加過兩屆冬奧會並代表匈牙利奪得過金牌，但是他們進入中國短道速滑隊的時間不長。他們出生於布達佩斯，父親是中國人，母親是匈牙利人，兩人在2023年才首次以中國公民的身份亮相賽場。

但是他們的競技成績早已足夠亮眼：在2018年平昌冬奧會，兄弟二人作為主力贏得男子5000米接力金牌，那是匈牙利在冬奧會上的首次奪金；四年後在北京，弟弟劉少昂又贏得男子500米金牌，是匈牙利在冬奧會上的首枚個人項目金牌。

北京冬奧會後，二人申請轉國籍，並在2023年成功加入中國籍——據匈牙利媒體報導，這一決定背後的重要原因，是他們的長期教練兼精神導師張晶收到來自中國「無法拒絕」的聘請，加入中國短道速滑隊。

兄弟二人在入籍中國後成為隊中主力。 [Getty Images]

同年4月，在中國短道速滑冠軍賽男子1000米項目中，入籍後代表天津隊的兄弟分奪冠亞軍，劉少昂打破了全國紀錄。

劉少昂在去年亞冬會上代表中國贏得1000米銅牌，也和哥哥一起奪得5000米接力銅牌。

兄弟二人期待代表中國的首個奧運冠軍，但是在米蘭-科爾蒂納冬奧會，這一目標將由弟弟劉少昂擔負。因為在中國代表團公佈的參賽名單中，哥哥劉少林未能入選。

林孝埈

項目：短道速滑

原國籍：韓國

現況：中國國家隊隊員

[Getty Images]

這個原漢字名為「林孝俊」的前韓國短道速滑天才，入籍中國的轉折點起於一場「性騷擾」風波——他的原韓國隊隊友黃大憲在2019年指控林在攀岩訓練時扯下他的褲子，致其心靈受創，案件經兩次審訊後，由韓國法院於2021年5月判林無罪，而此前在韓國長達兩年無處訓練的他已經宣佈入籍中國，並改名「林孝埈」。

他在2012年冬青奧已經代表韓國隊奪得男子1000米牌而嶄露頭角。入選韓國隊之後的數年裡，他在三屆短道速滑世錦賽上為韓國奪得6金2銀，2018年平昌冬奧會奪得1金1銅。

由於奧委會規定，除非原籍國同意，運動員入籍後須代表歸化國比賽三年後才能參加奧運會，2021年入籍的林孝埈未能代表中國參加北京冬奧會，但他目前已為中國隊奪得世錦賽上的4金1銀，並在去年亞冬會上奪得1金1銀1銅。代表中韓兩國加起來，林孝埈已是短道速滑世錦賽上的大滿貫選手——在500、1000、1500、超級3000，以及5000米接力中均奪得過金牌。

而他入籍中國4年來一直保持良好競技狀態，而他在2024年接受中國媒體訪問時表示自己「已經是中國人」，並為此感到自豪，引發韓國網民不滿。2026年1月，他正式入選中國隊的米蘭-科爾蒂納冬奧會名單，這將是他首次代表中國參加冬季奧運會。

李凱爾

項目：籃球

原國籍：美國

現況：「仍是中國籍」

[Getty Images]

2023年，NBA明尼蘇達森林狼（木狼）球員凱爾·福曼·安德森（Kyle Forman Anderson）在新浪微博上視頻宣佈加入中國籍、並改中文名為「李凱爾」時表示：「身披中國隊戰袍是我的驕傲和榮幸」。

他的外曾祖父李崇新在1920年代從廣東離鄉移民牙買加，出生在紐約的李凱爾有八分之一中國血統。在中國籃協宣佈他將代表中國隊出戰男子籃球世界盃時，中國官方媒體曾報導稱，他曾於2018年回深圳尋根，他和母親的名字被加入族譜，並且指在機會到來時，他「用了大約一週時間」就決定入籍中國。

李凱爾是中國籃球歷史上第一個歸化入籍球員。 [Getty Images]

作為中國籃球史上第一名歸化國手，在中國隊身披1號球衣的李凱爾卻伴隨中國男籃走入低谷。球隊在世界杯上一勝四負排名倒數第四，早早出局且無緣巴黎奧運資格。當時李凱爾曾表示這屆世界杯「僅僅是開始，不是結束」，但他此後至今未再代表中國出戰。

去年聖誕節前，一度有媒體報導，現效力猶他爵士隊的李凱爾在NBA官方資料上國籍改回美國，但他與經紀公司均發文澄清消息不屬實，並稱不排除未來還會繼續效力中國隊。

李可、蔣光太

項目：足球

原國籍：英國

現況：中國籍

李可（左）與蔣光太均出生於英國。 [Getty Images]

2019年，仍處在「金元足球」時代的中國足球開始新的嘗試，歷史上第一次通過歸化國籍為男足國家隊引入球員。第一個入籍並獲中國隊徵召的是出生在倫敦的李可（原名Nico Yennaris），這個曾代表過英格蘭青年隊、母親有中國血統的北京國安中場球員當時表示，自己在青年時代就萌生過代表中國國家隊的想法，因為以他的職業生涯來看，代表英格蘭成年代表隊「幾乎不可能發生」。

同樣出生在英國且有中國血統的蔣光太（Tyias Browning）則在同年稍後入籍中國，此前這名來自英超埃弗頓（Everton，愛華頓）青訓梯隊的後衛已經加盟當時的中超巨無霸廣州恆大。

二人成為中國隊成員時，正值中國男足期望通過歸化球員獲得短期成績，以為習近平的足球強國改革目標助力之際，但是隨後不久新冠疫情、恆大爆雷以及中國足球又一輪大規模反腐風暴等重大事件，再次令中國足球「歸零」並進入低谷。

李可與蔣光太至今分別為中國隊出場12次和35次，其中蔣光太的中超生涯兩次冠軍的成績不俗，在不受傷時仍時常擔任國家隊主力中後衛。在中國足協以及國家隊均進行大洗牌的背景下，如今分別效力上海申花和上海海港的二人，也是此後最有可能繼續獲中國隊徵召的其中兩名歸化球員。

艾克森、阿蘭、洛國富、高拉特

項目：足球

原國籍：巴西

現況：已退役或重回原籍

艾克森、阿蘭、洛國富、高拉特（左至右）四名巴西裔球員均沒有中國血統。 [Getty Images]

中國在近年歸化的足球運動員遠不止李可與蔣光太——僅2019-2020兩年，歸化為中國籍的較知名職業球員就多達10名，其中包括艾克森（Elkeson）等四名效力中超球隊的原巴西前鋒球員。

與李、蔣二人不同，艾克森、阿蘭（Alan）、高拉特（Ricardo Goulart）、洛國富（Aloísio dos Santos Gonçalves）等球員雖然也是中超「金元」時代的見證者和代表人物，但他們並無華裔血統，是以長期居住在中國為由歸化入籍。

而這四人當中只有三人曾經代表過中國國家隊出場比賽，其中艾克森在5年間作為中國國腳出戰19場攻入過4球，阿蘭和洛國富則分別出場4次和5次。

而在2020年宣佈入籍的高拉特，則因為曾租借回巴西聯賽效力而在中國未滿居住年限，無緣參加2022年世界杯預選賽。此後在2022年，他宣佈放棄中國籍，恢復巴西籍並回流巴西聯賽效力，及後在2023年宣佈退役。

高拉特宣佈退役時，中國媒體報導廣州恆大當年為吸引他入籍，在薪酬以及各項操作費用共投資8億人民幣，但他卻從未代表中國隊出賽1分鐘，被稱為「最失敗的歸化」。

費南多、塞爾吉尼奧

項目：足球

原國籍：巴西

現況：中國籍，效力中超

費南多（左）與塞爾吉尼奧 [Getty Images]

費南多（Fernando Henrique da Conceição）2019年入籍中國，並與蔣光太同期進入中國國家隊集訓名單，但直至2024年才迎來首次國家隊出場。

他與2025年才入籍的塞爾吉尼奧（Sérgio Antônio Soler de Oliveira Júnior）在去年的世界杯亞洲區預選賽中均是中國隊球員，分別出場7次和3次，其中費南多在對陣新加坡的比賽攻入迄今為止代表中國隊的唯一入球。

塞爾吉尼奧目前效力於中超球隊北京國安，而費南多幾年來輾轉數家中國俱樂部，在2025年從山東泰山離隊後，沒有獲得職業合約，現為自由球員。二人仍保留中國籍，理論上仍可代表中國國家隊比賽。