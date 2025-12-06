中國殲-10C慘被踢出局! 伊朗豪砸65億美元購48架蘇-35 為這4大原因……

俄製Su-35戰機。 圖 : 翻攝自軍哥茶話室

[Newtalk新聞] 據《亞洲防務觀察》 3 日報導，伊朗已敲定採購 48 架蘇-35 戰鬥機，總金額達 65 億美元，單機價格超過 1 億美元。這一訂單不僅是近年來中東地區規模最大的戰機採購專案，還引發了關於殲-10C 的討論。

此前，伊朗曾與中國接觸，探討採購殲-10C 的可能性，但最終選擇了蘇-35。為何伊朗放棄了殲-10C？蘇-35 的勝出背後隱藏著哪些深層邏輯？

中東地區的特殊地理條件和作戰需求是伊朗選擇蘇-35 的重要原因。伊朗國土面積接近 165 萬平方公里，邊境線長達數千公里，對戰鬥機的航程和滯空時間提出了嚴苛要求。蘇-35 憑藉大機體和高燃油容量，在長時間巡邏和遠端任務上表現出色，可以長時間滯空，能有效覆蓋邊境線和戰略區域。

廣告 廣告

解放軍殲-10戰機。 圖：翻攝陸網/解放軍報

而中共殲-10C 作為輕型戰機，受機體尺寸和燃油容量限制，無法滿足中東空軍對長時間覆蓋海岸線、油田區等高威脅區域的需求。

此外，中東地區高溫、乾燥和沙塵暴頻發，對戰機的引擎性能和耐熱性提出了額外的挑戰。蘇-35 裝備的 AL-41F1S 引擎以其高推重比和耐高溫性能著稱，能夠在極端環境下穩定運行。而輕型戰機在高溫條件下執行長時間任務時，可能會因散熱能力不足而出現性能衰減。蘇-35 在中東空域的適應性顯然更勝一籌。

空軍體系的整合性也為蘇-35 加分。伊朗空軍長期使用俄制戰機，包括米格-29 和蘇-24 等，其後勤維護、飛行員訓練和地勤設備均圍繞俄制平台設計。

俄製蘇-35S 戰機。 圖：翻攝自 騰訊網 海風看世界

蘇-35 的引入可以無縫融入現有體系，避免因更換機型帶來的高昂轉型成本和資源分散。相比之下，殲-10C 則需要重新建立維護和訓練體系，短期內難以形成戰鬥力。

經濟和政治因素也是伊朗選擇蘇-35 的關鍵。儘管蘇-35 單價較高，但其多用途作戰能力和長遠使用價值使其具備較高的性價比。同時，俄羅斯是伊朗重要的軍事合作夥伴，採購蘇-35 不僅鞏固了兩國關係，也為俄羅斯軍工業帶來經濟收益。

巴基斯坦購買的解放軍殲-10 戰機。 圖：翻攝自 騰訊網 萬全

在美國制裁的背景下，俄羅斯是少數願意向伊朗出口先進武器的國家，這使得蘇-35 成為伊朗空軍升級的最佳選擇。

伊朗採購蘇-35 的決定反映了中東地區軍事採購的複雜性。從作戰需求到體系整合，再到經濟與政治考量，蘇-35 的勝出有其合理性。但未來的軍火市場競爭依然激烈，如何滿足買家的特殊需求、適應其戰略目標，將是決定戰機出口成敗的關鍵。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

小粉紅全網炸鍋! 「盟友」問擊沉四川艦要多少Kh-31A? 中媒怒 : 公然挑釁

川普劃退出北約紅線! 華府警告 : 歐洲2年內再不接手防務 美軍將撤出核心