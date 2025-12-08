中國殲-15兩度雷達鎖定日本F-15！日方強烈抗議：極度危險 高市早苗強硬發聲

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

日本首相高市早苗先前的「台灣有事說」，引發中日關係緊張升溫。日本防衛大臣小泉進次郎昨（7）日凌晨召開記者會，表示中國軍機於6日在沖繩本島東南方公海上對自衛隊戰機以雷達掃射，向中方表達抗議。高市早苗也對此表達「非常令人遺憾」。

高市對中方以雷達掃射自衛隊軍表達抗議。（圖／高市早苗X）

根據日本防衛省公布的細節顯示，2架不同的F-15戰機分別遭到中國殲-15戰機約3分鐘及超過30分鐘的雷達照射，時間分別落在6日下午4時32分至35分、以及傍晚6時37分至7時8分。日方指出，雷達照射影響航空器飛行安全，且通常代表軍機進入武器攻擊準備階段，等同於高度敵意的行為；所幸自衛隊戰機與飛行員皆未受到影響。

中國也曾在2013年1月，在東海公海海域以雷達照射海上自衛隊護衛艦。

首相高市早苗昨天在石川縣視察能登半島地震災區，受訪時回應事件極為遺憾且危險，日方已向北京表達強烈抗議，並要求中國採取具體措施避免再度發生。日本外務省事務次官船越健裕也於昨日召見中國駐日大使吳江浩，正式就雷達照射表達嚴正立場。

在事件爆發前，遼寧號打擊群6日上午才穿越宮古海峽，自東海進入西太平洋，並於沖大東島附近海域進行艦載機起降訓練。日本自衛隊同時派出護衛艦「照月號」及多架反潛機與戰機實施監控。日方強調，將持續高度警戒中國軍事動向，確保日本周邊空域與海域安全。

