中國殲-15戰機「兩度雷達照射」日本F-15 日方強烈抗議

中日關係緊張升溫，日本防衛省證實，中國航空母艦「遼寧號」所屬殲-15戰機6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的航空自衛隊F-15，此舉形同「準備開火前的瞄準」，極具危險性，引發日方強烈不滿。對此，防衛大臣小泉進次郎表示，已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求防止再犯。

綜合日媒報導，針對中共軍機挑釁一事，小泉進次郎今（7日）凌晨緊急召開記者會，指出遼寧號所屬的殲-15戰機在沖繩東南方公海上空，兩度以雷達鎖定並間歇性照射日本F-15戰機。小泉嚴厲譴責此舉已「超出安全飛行所需範圍」，除對此表達極度遺憾外，他更強調，「我們已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求此類事件不再發生」。

至於詳細事發經過，防衛省進一步指出，針對正在執行領空警戒任務的航空自衛隊F-15戰機，共軍殲-15分別對兩組不同機組實施了間歇性雷達照射。首波發生於6日下午4時32分至35分；第二波則從晚間6時37分持續至7時8分。經防衛省確認，自衛隊航機與飛行員均未受損。

根據了解，戰機機頭通常配備雷達，兼具「周邊偵察搜索」與「導引飛彈攻擊」的射控功能，因此，雷達照射可能僅是廣域搜索，亦可能屬於攻擊前鎖定目標的「火控」用途，兩者意圖截然不同。對此，防衛省也指出，若僅是單純偵察，「根本沒有必要採取間歇性照射」。

防衛省指出，這是日本首次公開中國軍機對自衛隊機進行雷達照射，顯示中方挑釁場域已由海上延伸至空中。回顧過往，類似事件多發生於海上，2013年1月，中共軍艦曾在東海以火控雷達鎖定海上自衛隊艦艇或直升機，當時不僅引發日方強烈抗議，更導致兩國防務關係陷入緊張。





