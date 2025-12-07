中國殲-15雷達照射日F-15 日澳防長會談重申合作

（中央社記者戴雅真東京7日專電）日本防衛大臣小泉進次郎今天上午在東京與澳洲國防部長馬勒斯會談，向對方說明昨天發生的中國軍機對日本自衛隊戰機進行雷達照射一事。小泉表示，「對於中國此類行動，日本會以堅定且冷靜的方式應對，維護區域的和平與穩定」。

日本東京放送電視台（TBS）、路透社報導，馬勒斯（Richard Marles）回應，他認為這個情況「令人憂慮」，並強調為了建立基於規則的國際秩序，「澳洲將與日本攜手合作」。

兩人在會中也討論防衛裝備合作等議題。澳洲海軍已經決定向三菱重工業公司（Mitsubishi Heavy Industries）採購11艘最上級（Mogami-class）巡防艦，藉此升級海軍艦隊。兩人確認將持續合作，推動於明年正式簽約。

在此次會談之前，馬勒斯已經前往長崎縣，視察最上型護衛艦的建造現場。

根據日本防衛省，中國殲-15戰機（J-15）昨天下午兩度以雷達照射日本自衛隊F-15戰鬥機。事件發生在沖繩本島東南方的公海上空，當時自衛隊機正在對從中國航空母艦「遼寧號」起飛的艦載機，實施侵犯領空的應對措施。

防衛省說明，雷達照射當時，雙方距離遠到肉眼無法辨認，因此「並沒有出現挑釁對方（中方）的行為」。F-15戰鬥機之後持續執行任務，沒有確認中國方面有侵犯日本領空的情況。

戰鬥機搭載的雷達，用途包括周邊空域的搜尋，以及發射飛彈前所需的瞄準等。雖然自衛隊機可以透過感測器偵測到雷達照射，但無法分辨對方的意圖。相關人士表示，因此「在可能遭受攻擊的壓力下，飛行員的緊張程度會大幅提升」。自衛隊戰機通常不會對他國軍機進行間歇性的雷達照射。

對於這次中國方面的意圖，防衛省表示「避免帶著預設立場」，但也指出如果只是出於搜尋目的，沒有必要進行「間歇性」的雷達照射，因此判斷為「危險行為」。

此外，為了避免自衛隊與共軍發生偶發衝突，日中防衛當局設置有專用熱線，但防衛省並未透露此次事件中是否使用該熱線。（編輯：張芷瑄）1141207