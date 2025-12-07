中國殲-15雷達蓄意鎖定日本F-15戰機 日本2013年後首次再度遭遇「交戰前行為」

中日戰機在沖繩附近公海92 分鐘的對峙中，沒有飛彈射出、沒有戰機墜落卻是一場沒有開火的對峙，區域安全的警訊。（圖片來源／邱銘源提供）

2025年12 月 6 日，沖繩東南方外海，在下午 4點 32 分與傍晚 6點 37 分，那霸基地起飛的兩批日本航空自衛隊（JASDF）戰機在執行監視任務時，遭遇了今年度最具指標性的軍事挑釁事件——中國殲-15 艦載機兩度以射控雷達（Fire Control Radar, FCR）鎖定日本 F-15J。

這是自 2013 年海上自衛隊艦艇遭中國艦船照射事件後，日本首次再度遭遇同級別的「交戰前行為」。

日本防衛省在當日晚間公布此事，並指出相關自衛隊人員與裝備均無受損。防衛大臣小泉進次郎也在稍晚的記者會中正式譴責此行為「極其危險、不可容忍」，同時由外務省向北京提出嚴正抗議。

而在統合幕僚監部稍後提供的最新動態中，事件主角之一、正在沖繩外海航行的中國海軍遼寧號航母編隊已通過宮古海峽，進入菲律賓海。

這起對峙，時間短，但意涵深遠。

---

兩次鎖定：一場不是意外的「訊號」

按照防衛省公開的時序，事件發生在兩個明確時段：

第一次：16:32–16:35（3 分鐘）

第二次：18:37–19:08（長達 31 分鐘、間歇性鎖定）

第一段時間極短，看似瞬間摩擦；但第二次長達半小時的反覆雷達照射，已不太能用「誤觸」或「雷達設定問題」帶過。

在軍事規範中，「射控雷達鎖定」是一個再明顯不過的訊號——

這不是偵搜雷達、也不是一般掃描。

這是一種準備射擊前的行為。

換句話說，它具備戰術指向性。

日本防衛省雖然未公開交戰距離、雙方的高度或接近細節，但從時間長度就能判斷：這是一次蓄意施壓。尤其在遼寧號航母編隊正在進行遠洋訓練、日本 F-15J 又例行升空監控的背景下，雙方互動本就敏感，更遑論射控雷達這種等級的動作。

對中國而言，這可能是「避免接近、保持距離」的強烈訊號。

對日本而言，這是「戰術邊界被踩到」的危險瞬間。

而對整個區域來說，這意味著：

航空兵力的對峙，正在變得更靠近臨界點。

---

遼寧號通過宮古海峽：例行航訓？還是戰略展示？

遼寧號航母編隊在事件發生過後，循慣例通過宮古海峽前往菲律賓海，對中國海軍來說，這是其例行遠洋訓練的重要航道。

然而，航母出航本身就具備戰略意涵，再加上殲-15 的雷達鎖定事件，外界難以避免將兩者視為同一脈絡。

這種「航訓＋施壓」的組合並不罕見。

它常常同時指向三個目的：

1. 對內展示戰力、對外展示存在

2. 測試日方反應速度、監控能力與交戰規則

3. 利用灰色地帶行動，進行戰略敘事推進

而從日方的應對方式來看，航空自衛隊仍遵循標準程序升空，保持戰術距離，並避免進一步升級。

但當對手採用「射控雷達」這種高度挑釁性的手段時，保持克制，並不代表可以視為常態。

若此行為變成習慣，危險等級將以倍數增加。

---

危險之處不在於「雷達」，而是「誤判」

在空中對抗中，所有意外都來自「誤解」。

射控雷達鎖定並不等於會發射飛彈，但它會自動觸發被照射戰機的多項防禦流程，包括警報響起、電子干擾準備、機動規避等。

任何一個判斷錯誤，都可能讓對峙瞬間跨入交戰。

例如：

自衛隊飛行員誤判為即將攻擊而提前做出激烈機動

地面指揮判定敵方升級而要求反制

鎖定時間拉長，某方認為對方已越過門檻，或是機載系統錯誤訊號、手誤觸發，越是長時間的鎖定，誤判風險就越大。

2013 年的海自艦艇被照射事件之後，雙方一度提升警戒值，直到今天仍被視為「兩國最接近擦槍走火的瞬間之一」。

這次的殲-15 與 F-15J 空中對峙，性質上更為危險——

因為飛機速度更快、反應時間更短，任何瞬間的判斷都可能導致不可逆的結果。

---

小泉進次郎的譴責：措辭比想像中更重，在記者會上，小泉進次郎的談話雖然維持日本一貫的克制語氣，但其中幾個關鍵字仍讓觀察者注意：

「危險」（Dangerous）

「不可接受」（Unacceptable）

「極其遺憾」（Extremely Regrettable）

這三個詞，是日本在面對灰色地帶挑釁時的「最高級別用語」。

在外交語言裡，這代表該事件已觸及日本安全框架的敏感線。

而外務省的抗議流程也已啟動，顯示日方意識到這並非一次單純的空中摩擦，而是必須官方正式記錄的軍事挑釁。

---

地區戰略背景：不是單一事件，而是連續脈絡

從今年下半年的印太動態來看，此事件並非孤立。

解放軍艦隊跨區訓練頻率增加

日本在沖繩周邊的偵巡架次大幅提升，美國在菲律賓海的部署逐漸向「持續存在」過渡，中國航母編隊越過宮古海峽已成為常態化行動。

在這些脈絡下，12 月 6 日的任意一次雷達鎖定，都可能被擺放到更大的戰略盤面上：

這是一次訊號。

一次壓力測試。

也是一次「邊界試探」。

而邊界，只要被試探得太頻繁，就可能在某一天不再是邊界。

---

結語：一場沒有開火的對峙，卻是區域安全的警訊

回到事件本身。

92 分鐘的對峙中，沒有飛彈射出、沒有戰機墜落、沒有軍事衝突。

但它透露出的危險，卻比想像中更接近臨界點。

殲-15 的雷達鎖定不是偶然。

F-15J 的監控也不是臨時。

遼寧號航母的航訓註定會再次經過宮古海峽。

而這些交集，在未來幾週、幾個月、甚至幾年，都會持續發生。

沖繩周邊海空域正在成為印太地區最敏感的交界線之一。

所有的戰略訊號、所有的挑釁與克制，都在這片海域累積。

12 月 6 日，只是其中一次。

但每一次，都可能是「那一次」。尤其，這些不成熟的行為，過去也存發生在台灣海峽。

（本文為作者邱銘源臉書授權轉載）

(原始連結)





