中國殲-15雷達蓄意鎖定日本F-15戰機 日本2013年後首次再度遭遇「交戰前行為」
中日戰機在沖繩附近公海92 分鐘的對峙中，沒有飛彈射出、沒有戰機墜落卻是一場沒有開火的對峙，區域安全的警訊。（圖片來源／邱銘源提供）
2025年12 月 6 日，沖繩東南方外海，在下午 4點 32 分與傍晚 6點 37 分，那霸基地起飛的兩批日本航空自衛隊（JASDF）戰機在執行監視任務時，遭遇了今年度最具指標性的軍事挑釁事件——中國殲-15 艦載機兩度以射控雷達（Fire Control Radar, FCR）鎖定日本 F-15J。
這是自 2013 年海上自衛隊艦艇遭中國艦船照射事件後，日本首次再度遭遇同級別的「交戰前行為」。
日本防衛省在當日晚間公布此事，並指出相關自衛隊人員與裝備均無受損。防衛大臣小泉進次郎也在稍晚的記者會中正式譴責此行為「極其危險、不可容忍」，同時由外務省向北京提出嚴正抗議。
而在統合幕僚監部稍後提供的最新動態中，事件主角之一、正在沖繩外海航行的中國海軍遼寧號航母編隊已通過宮古海峽，進入菲律賓海。
這起對峙，時間短，但意涵深遠。
---
兩次鎖定：一場不是意外的「訊號」
按照防衛省公開的時序，事件發生在兩個明確時段：
第一次：16:32–16:35（3 分鐘）
第二次：18:37–19:08（長達 31 分鐘、間歇性鎖定）
第一段時間極短，看似瞬間摩擦；但第二次長達半小時的反覆雷達照射，已不太能用「誤觸」或「雷達設定問題」帶過。
在軍事規範中，「射控雷達鎖定」是一個再明顯不過的訊號——
這不是偵搜雷達、也不是一般掃描。
這是一種準備射擊前的行為。
換句話說，它具備戰術指向性。
日本防衛省雖然未公開交戰距離、雙方的高度或接近細節，但從時間長度就能判斷：這是一次蓄意施壓。尤其在遼寧號航母編隊正在進行遠洋訓練、日本 F-15J 又例行升空監控的背景下，雙方互動本就敏感，更遑論射控雷達這種等級的動作。
對中國而言，這可能是「避免接近、保持距離」的強烈訊號。
對日本而言，這是「戰術邊界被踩到」的危險瞬間。
而對整個區域來說，這意味著：
航空兵力的對峙，正在變得更靠近臨界點。
---
遼寧號通過宮古海峽：例行航訓？還是戰略展示？
遼寧號航母編隊在事件發生過後，循慣例通過宮古海峽前往菲律賓海，對中國海軍來說，這是其例行遠洋訓練的重要航道。
然而，航母出航本身就具備戰略意涵，再加上殲-15 的雷達鎖定事件，外界難以避免將兩者視為同一脈絡。
這種「航訓＋施壓」的組合並不罕見。
它常常同時指向三個目的：
1. 對內展示戰力、對外展示存在
2. 測試日方反應速度、監控能力與交戰規則
3. 利用灰色地帶行動，進行戰略敘事推進
而從日方的應對方式來看，航空自衛隊仍遵循標準程序升空，保持戰術距離，並避免進一步升級。
但當對手採用「射控雷達」這種高度挑釁性的手段時，保持克制，並不代表可以視為常態。
若此行為變成習慣，危險等級將以倍數增加。
---
危險之處不在於「雷達」，而是「誤判」
在空中對抗中，所有意外都來自「誤解」。
射控雷達鎖定並不等於會發射飛彈，但它會自動觸發被照射戰機的多項防禦流程，包括警報響起、電子干擾準備、機動規避等。
任何一個判斷錯誤，都可能讓對峙瞬間跨入交戰。
例如：
自衛隊飛行員誤判為即將攻擊而提前做出激烈機動
地面指揮判定敵方升級而要求反制
鎖定時間拉長，某方認為對方已越過門檻，或是機載系統錯誤訊號、手誤觸發，越是長時間的鎖定，誤判風險就越大。
2013 年的海自艦艇被照射事件之後，雙方一度提升警戒值，直到今天仍被視為「兩國最接近擦槍走火的瞬間之一」。
這次的殲-15 與 F-15J 空中對峙，性質上更為危險——
因為飛機速度更快、反應時間更短，任何瞬間的判斷都可能導致不可逆的結果。
---
小泉進次郎的譴責：措辭比想像中更重，在記者會上，小泉進次郎的談話雖然維持日本一貫的克制語氣，但其中幾個關鍵字仍讓觀察者注意：
「危險」（Dangerous）
「不可接受」（Unacceptable）
「極其遺憾」（Extremely Regrettable）
這三個詞，是日本在面對灰色地帶挑釁時的「最高級別用語」。
在外交語言裡，這代表該事件已觸及日本安全框架的敏感線。
而外務省的抗議流程也已啟動，顯示日方意識到這並非一次單純的空中摩擦，而是必須官方正式記錄的軍事挑釁。
---
地區戰略背景：不是單一事件，而是連續脈絡
從今年下半年的印太動態來看，此事件並非孤立。
解放軍艦隊跨區訓練頻率增加
日本在沖繩周邊的偵巡架次大幅提升，美國在菲律賓海的部署逐漸向「持續存在」過渡，中國航母編隊越過宮古海峽已成為常態化行動。
在這些脈絡下，12 月 6 日的任意一次雷達鎖定，都可能被擺放到更大的戰略盤面上：
這是一次訊號。
一次壓力測試。
也是一次「邊界試探」。
而邊界，只要被試探得太頻繁，就可能在某一天不再是邊界。
---
結語：一場沒有開火的對峙，卻是區域安全的警訊
回到事件本身。
92 分鐘的對峙中，沒有飛彈射出、沒有戰機墜落、沒有軍事衝突。
但它透露出的危險，卻比想像中更接近臨界點。
殲-15 的雷達鎖定不是偶然。
F-15J 的監控也不是臨時。
遼寧號航母的航訓註定會再次經過宮古海峽。
而這些交集，在未來幾週、幾個月、甚至幾年，都會持續發生。
沖繩周邊海空域正在成為印太地區最敏感的交界線之一。
所有的戰略訊號、所有的挑釁與克制，都在這片海域累積。
12 月 6 日，只是其中一次。
但每一次，都可能是「那一次」。尤其，這些不成熟的行為，過去也存發生在台灣海峽。
（本文為作者邱銘源臉書授權轉載）
更多信傳媒報導
元趨勢投資：找出未來狂漲十倍、百倍的潛力股
氣候變遷下的農業改革：韌性與淨零的未來進行式
胃癌早期無症狀最陰險！醫師：這些症狀拖不得、這些習慣一定要改
其他人也在看
共軍「百艦齊發」大規模部署東亞海域 總統府籲中方克制｜#鏡新聞
路透社4日報導，中國軍艦與海警船，最近在黃海、東海、南海及西太平洋，部署數量一度超過100艘，被認為超過自身防衛的需要，可能為區域安全帶來風險，甚至傳出演練對外國軍事目標的「模擬攻擊」 和「拒止」行動，總統府表示，賴總統已經請國防部與國安單位隨時掌握，也呼籲中國，應該克制行為。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 46
川普新版《國安戰略》高度重視台灣！要求日韓「調漲軍費」、明確將「防衛台灣」列為印太戰略最優先課題！
新版《國家安全戰略》，指出維持軍事優勢、避免台海爆發衝突，是美國印太政策最重要任務，美方將打造能在第一島鏈「任何地點」阻止侵略的軍力...放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 1
美新版「國安戰略」8次提及台灣：不支持片面改變台海現狀
川普政府於當地時間5日公布新版「國家安全戰略」（NSS），文件中提及台灣高達8次，明確表示「美國不支持任何片面改變台海現狀」，並將遏止台海衝突列為印太地區的首要戰略課題，強調美國需和盟友共同採取更多實台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
緊張升溫！中國戰機雷達照射日本F-15 共軍嗆日：將採取必要措施
日中關係緊繃之際，日本防衛省指出，中國軍機昨（6）日從中國航空母艦「遼寧號」上起飛，在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎今（7）日凌晨緊急召開記者會，指出此事令人「極為遺憾」，已向中方表達強烈抗議。對此，稍早中共海軍做出回應，稱中國遼寧艦編隊遠海訓練，遭到日方飛機抵近滋擾，要求日方停止抹黑，強調「中國海軍將依法採取必要措施」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
中共空飄氣球飛越台灣上空 國防部預告火箭這天經過ADIZ
國防部今天（7日）上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，偵獲共機2架次、共艦7艘擾台，1顆空飄氣球還飛越台灣本島上空。 國防部指出昨天早上6時至今天早上6時，偵獲共機2架次、共艦7艘，持續中廣新聞網 ・ 3 小時前 ・ 7
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 200
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 6
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 152
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 244
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 99
薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空
王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 5
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王
總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 313
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 23
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 18 小時前 ・ 151
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 44
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 30
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 11
低溫恐跌破10度！下週兩波東北季風報到 暖冬急轉涼「首波冷氣團」逼近時間曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台灣今（7）日天氣晴朗，各地高溫回升到24度以上，不過氣象專家提醒，下週將有兩波東北季風報到，天氣將由暖轉涼，其中週六...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話