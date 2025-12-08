中國殲-15「雷達瞄準」日本F-15！解放軍：日戰機抵近干擾航母艦載機訓練

日本F-15戰機。（圖／達志／美聯社）

東京7日表示，中國2架殲-15戰機分別在日本沖繩群島附近，以雷達瞄準日本F-15戰機。但北京方面澄清，是日本戰機先刻意抵近並干擾中國遼寧艦航母編隊的艦載機訓練，嚴重影響中方正常訓練、危及飛行安全。

據《路透社》報導，日方表示，這2起事件中涉事的中國殲-15戰機，從遼寧號航母起飛；當時航母與3艘導彈驅逐艦正在沖繩群島以南行動。日本稱已緊急出動F-15戰機應對。

日本首相高市早苗則告訴記者：「雷達照射是危險行為，已超出飛機安全飛行所需的範圍。」她表示，日本已就6日「極為遺憾」的相關事件向中國提出抗議。

日本防衛大臣小泉進次郎在東京與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）會面時表示，日本將對中國的行為「堅決且冷靜地」做出回應，以維護地區和平與穩定。馬勒斯則宣稱：「我們對中國在過去24小時的行動深感憂慮。我們將繼續與日本合作，並與日本站在一起維護以規則為基礎的國際秩序。」

然而，中國海軍發言人王雪萌回反擊稱，中國海軍遼寧艦航母編隊日前在宮古海峽以東海域，正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，而且事先公佈了訓練海空域。但日本自衛隊飛機在期間多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全。

王雪萌補充，日方有關炒作與事實完全不符，「我們嚴正要求日方立即停止污蔑抹黑，嚴格約束一線行動。中國海軍將依法採取必要措施，堅決維護自身安全和合法權益。」

中日關係已因高市早苗在11月7日發表「台灣有事論」而持續緊張逾1個月。如今，這場在雙方均宣稱擁有主權的島嶼附近發生的戰機接觸，是2國軍方多年來最嚴重的一次對峙，預料將進一步升高這2個東亞大國間的緊張局勢，尤其台灣距離日本最西端的與那國島僅110公里。

《路透社》指出，向另1架飛機發射雷達光束進行鎖定被視為威脅性動作，因其意味著下一步將展開攻擊，並可能迫使被鎖定的飛機採取閃避動作。據悉，日本並未說明中國戰機是否真的鎖定日方，也未說明日方如何因應。

日本境內駐守著美軍最大的海外兵力，包括軍艦、軍機與數千名駐沖繩的美國海軍陸戰隊員。但美國國務院與美國駐東京大使館並未立即回應媒體詢問，針對日本指稱中國使用雷達的說法發表評論。

此外，雖然美國駐日大使葛拉斯（George Glass）自外交爭端開始後，已多次在社群平台上公開表態支持日本，不過美國總統川普（Donald Trump）及其他高層官員則保持沈默。

川普政府5日在新版《國家安全戰略》（National Security Strategy，NSS）的文件中表示，將透過強化美軍及盟友力量，避免因台灣或南海問題與中國發生衝突。

知情人士向《路透社》透露，川普上月曾致電高市早苗，敦促她不要與中國升高緊張情勢。該通話是在川普與中國國家主席習近平通話後發生的，根據中國官媒《新華社》報導，習近平曾向川普表示，「台灣回歸中國」是北京對世界秩序願景的核心部分。

回顧歷史，2013年，日本曾指控中國軍艦在東海以火控雷達鎖定其驅逐艦；3年後，北京反過來指控日本戰機以雷達鎖定中國軍機。今年6月，日本再次指出，中國軍機在沖繩附近危險抵近其海上巡邏機。

《路透社》上週也曾引述消息人士與情報報告稱，中國4日曾一度在東亞水域部署逾100艘海軍與海警船。 台北形容這項增加部署的作法對印太地區構成威脅。

我海巡署7日表示，正在監控3艘中國海事安全船在台灣海峽中線以西的演練，但台灣周邊海域情勢「正常」。 雖然中國官方媒體則稱，此次搜救演練在台灣海峽中部水域進行，巡查「交通繁忙與事故頻發」的區域，但海巡署稱，中方使用「誤導性與不實措辭」描述行動，其目的在於騷擾台灣並進行心理戰。

