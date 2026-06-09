中國比亞迪、宇樹入列！美國擴大軍方黑名單 阿里巴巴遭點名：會提告

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美國國防部擴大制裁中國軍方相關企業，包含中國科技巨頭阿里巴巴、搜尋引擎百度與電動車製造商比亞迪入列，被控協助解放軍發展軍事技術，且被禁止與美國國防部有業務往來。（翻攝自臉書@Alibaba.com 阿里巴巴）

「川習會」落幕僅不到1個月，美國國防部擴大制裁中國軍方相關企業，包含中國科技巨頭阿里巴巴、搜尋引擎百度與電動車製造商比亞迪入列，被控協助解放軍發展軍事技術，且被禁止與美國國防部有業務往來。

據《路透社》報導，美國總統川普（Donald Trump）5月中旬訪問北中國京，與中國國家主席習近平會晤不到1個月，美國五角大廈6月8日就公布一份制裁中國企業的清單，此舉可能加劇美中緊張關係；事實上，今年2月，川普訪中行程尚未確定前，五角大廈一度公布更新名單，但隨後迅速被撤下，未作出詳細說明。

機器人與生技遭美方點名

最新清單與2月版基本相同，諸如阿里巴巴、百度、比亞迪等，同時重新加回長江存儲與長鑫存儲等記憶體晶片公司，其他新增企業包含機器人與生技企業遭點名，包含藥明康德、宇樹科技、禾賽科技，其中宇樹科技是中國知名的人形與四足機器人製造商。輝達6月1日才宣布計畫與宇樹科技合作開發研究用途機器人。

美方：對美國企業的警告

美國眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，「這份更新名單是對美國企業、各級政府以及美國人民的警告。這些中國企業正與中國軍方合作，損害美國國家利益。」華府智庫中國問題專家辛格頓（Craig Singleton）認為，「華盛頓已不再將這些公司視為獨立個體，而是把整個中國科技產業鏈視為具有戰略競爭性的體系。」

中企否認、大使館籲停止

被點名的中企紛紛發聲否認，阿里巴巴發布聲明回應，「將阿里巴巴列入名單毫無依據。我們不是中國軍事企業，也不屬於任何軍民融合戰略的一部分。」並稱可能會採取所有可行法律行動維護權益。藥明康德則表示被列入名單是「錯誤決定」，將立即採取措施提出挑戰並要求更正。

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百度也強調「認為百度是軍事企業的說法完全毫無根據。」強調將運用所有可用法律途徑爭取除名。中國駐美大使館回應，北京反對美國透過「歧視性名單」打壓中國企業，並表示中國企業均遵守當地法律法規，呼籲美方「停止錯誤做法，為中國企業創造公平、公正且無歧視的營商環境。」

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