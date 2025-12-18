中國民主黨派民建辦80週年大會 一把手繼續消失

（中央社記者張謙香港18日電）據報導，中國民主黨派之一的民主建國會（民建）昨天在北京舉行80週年大會，但該黨主席郝明金沒有參加，繼續消失在公開視野中。

星島日報今天在報導中表示，在昨天的大會上，此前一度消失的中國全國政協副主席、民建中央常務副主席秦博勇（女）亮相，但全國人大常委會副委員長、民建中央主席郝明金沒有參加。

民建號稱中國八大民主黨派之一，自10月下旬起，郝明金和秦博勇雙雙「神隱」，引起外界關注。

該報早前報導，本月初，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取意見建議，有八大民主黨派領袖出席。

但根據新華社報導，在座談上，各民主黨派之中，唯獨民建中央既不是由郝明金或秦博勇發言，而是由副主席孫東生發言。

中國八大民主黨派之中，有5個較大，一、二把手獲安排為國家領導人，如郝明金是全國人大常委會副委員長，秦博勇是全國政協副主席。（編輯：陳鎧妤）1141218