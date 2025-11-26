中國民企推新型高超音速導彈！宣傳片模擬攻擊日本目標 中日緊張再升級

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

在中日關係持續緊繃之際，中國民營航太公司「凌空天行」於昨（25）日公布高超音速導彈「馭空戟-1000」（YKJ-1000）宣傳片。影片中不但展示該型導彈的試射畫面，更直接模擬打擊美軍航母及日本境內多個目標，引發國際高度關注。

中國民營航太公司「凌空天行」昨（25）日公布高超音速導彈「馭空戟-1000」（YKJ-1000）宣傳片，片中模擬對美軍航母及日本境內多個目標進行打擊。（圖/截自Bilibili官方宣傳影片）

「馭空戟-1000」為凌空天行首次公開的高超音速武器。根據公司發布的資料，該導彈射程達500至1300公里，飛行速度5至7馬赫（音速的5到7倍），可巡航約6分鐘，由陸基發射車機動部署，並且具備自動識別目標、閃避防禦、末端機動變軌等智慧功能。

官方宣傳片同時展示其命中固定靶標的畫面（影片真實性未經第三方驗證），並呈現導彈在打擊海上移動平台時的軌跡模擬。由民營企業主動公開展示高超音速武器能力，引發外界討論中國民間軍工技術的快速成長。

不過影片中模擬鎖定美軍福特級航母戰鬥群以及多枚導彈飛向日本本州地區，包含名古屋等城市的動畫引起外媒關注，《商業內幕》（Business Insider）指出，這是少見由中國民企展示「具軍事指向性」的畫面，尤其在中日關係急遽升溫之際，更具敏感性。

自日本首相高市早苗的「台灣有事說」引發關注以來，中日關係日漸緊張。解放軍近期已在黃海、渤海及山東周邊海域密集實施多場軍演，多日實彈射擊，不斷擴大禁航區。

在這種外交高度緊繃的氣氛下，中國民企發布以美日為假想敵的導彈宣傳片，更被外界視為帶有「政治訊號」。武器本身性能是否如宣稱仍待驗證，但其象徵意義已足以引發國際關注。

