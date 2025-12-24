中國民眾對文物管理信心動搖 翁萬戈捐贈評價翻轉

（中央社記者張淑伶上海24日電）中國南京博物院近日爆出盜賣藏品醜聞，網友熱議文物管理漏洞恐怕不是個別現象。而翁同龢後人翁萬戈2018年無償捐贈大量國寶給波士頓藝術博物館，曾被一些中國人指「數典忘祖」，如今許多網友表示可以理解。

翁同龢是晚清同治與光緒兩代帝師，翁萬戈是其五世孫。翁萬戈1948年把家藏打包從天津運到上海，再從上海運到紐約，他也在1949年初到達美國。2018年，翁萬戈百歲生日當天宣布向美國波士頓藝術博物館捐贈183件文物。

波士頓藝術博物館當時在官網表示，這是史上數量最多且意義非凡的一批中國書畫捐贈。但這次捐贈在中國大陸引起極大爭議，根據香港明報，有些人認為這些文物「不屬於某個人，屬於國家」，而在大陸社群媒體上，有些網友批評翁萬戈「吃裡扒外」、「數典忘祖」。

在此之前，翁萬戈曾於2000年轉讓一批珍貴古籍給上海圖書館。根據上觀新聞，上海市人民政府當時斥資450萬美元收入了這一批翁氏藏書。對此，也有網友質疑，為何捐給中國的機構收取費用，但捐給波士頓藝術博物館卻是無償。

近日因南京博物院的醜聞，一些自媒體又透過短影音、文章重提翁萬戈舊事，這些網友表示，現在能夠理解為何翁萬戈寧願把珍貴的文物捐給聲譽卓著的國外博物館了，甚至稱他有遠見。與此同時，也有部分網友稱，上海圖書館沒有好好保護相關受贈文物。

上海圖書館、上海市古籍保護中心22日晚發布嚴正聲明稱，近期網路上關於該館「拍賣翁氏藏書並牟利」的說法，純屬謠言。

聲明中表示，上海圖書館始終依法依規管理各類館藏。自2000年翁氏藏書整體轉讓入藏以來，該館從未以任何形式對外處置該批古籍。這批古籍專藏被妥善保存在上海圖書館古籍善本書庫，並透過展覽、講座、出版等多種方式服務廣大讀者。

南京博物院上週爆出盜賣古代畫作藏品的醜聞，被盜賣的畫作5月出現在北京一場拍賣預展上，為明代仇英的「江南春」圖卷，估價高達人民幣8800萬元（約新台幣3億9600萬元）。該畫作原由中國近代收藏家龐萊臣所有，其後人捐給南京博物院。

上述醜聞爆發後，南京博物院退休職工郭禮典近日實名檢舉前院長徐湖平，指當年簽署「江南春」為「贗品」以致於該作以低價流出博物院的人就是徐湖平。

隨著事件越鬧越大，輿論普遍質疑事件真相，江蘇省委、省政府23日決定成立調查組全面調查；中國國家文物局也成立工作組赴南京。

中國公益在線網是由北京益行智庫信息科學研究院主辦並運營的媒體網站，該網22日對南京博物院事件刊文，指「家賊難防，全國的博物館都該查一查了」。

文章說，這起事件並非孤例，「近年來，國內博物館屢次曝出文物管理問題：有的博物館將珍貴文物長期堆放在庫房，任其損毀；有的博物館將文物外借後去向不明；還有的博物館將文物作為禮品贈送。這些現象反映出當前博物館管理體制的深層次問題」。（編輯：陳鎧妤）1141224