中國民眾臥底舉報拐賣嬰兒 反遭湖南警方限制自由

（中央社台北2日電）中國知名嬰兒拐賣追查者上官正義昨天指控，湖南省懷化市警方在他查出拐賣嬰兒情事並提供線索後，卻反指他「釣魚執法」也是違法，並一度被限制自由3個多小時且沒收手機。事件曝光後，當地警方才宣布救出3名嬰兒並逮捕4名嫌犯，但警方做法已引起非議。

綜合觀察者網等媒體報導，上官正義1日上午透過新浪微博表示，他在臥底數天後，掌握一個藏匿在湖南懷化的袁姓人販子，正利用短影音平台小紅書物色買賣嬰兒的客戶，每名嬰兒轉手可獲利人民幣8萬元（新台幣約34.6萬元），且號稱可辦理出生證明以洗白嬰兒身分，目前他已掌握多名嬰兒被售賣且涉案多地，已經報警。

但上官正義當天下午表示，他中午為警方解救了嬰兒，警方進而逮捕2名嫌犯。但轄區懷化市鶴城區城南派出所所長卻指控他違法，且強制沒收他的2部手機，還由數名專人看管他3個多小時，連上廁所也不准，「我是舉報者，不是犯罪嫌疑人」。

上官正義指控，這3個多小時內，懷化市公安局的宣傳科長雖表示會歸還手機，但鶴城區公安分局的1名田姓主管態度「極其惡劣，拒不歸還」，直到傍晚近6時才歸還手機，未來他將公布相關錄音。同一時間，已有3名嬰兒被救出。

上官正義今天上午進一步指控，當他前往前述的城南派出所提出匿名舉報後，該所所長卻以「釣魚執法」為由認為他也違法，並搶走他的2支手機，還以「配合調查」為由派遣多名人員看管他，前後共拘禁他3個多小時，直到1日晚間才平安離開懷化。

他並強調，自己是舉報者，不是犯罪嫌疑人，公開懇請湖南方面對上述情事追究責任。

上官正義先後發表上述貼文及短片後，引起眾多中國網友強烈不滿，紛紛質疑懷化警方的做法有問題。為此，懷化市鶴城區公安分局今天下午發布警情通報，指該分局1日中午約12時接獲群眾（上官正義）報警通報疑似販賣嬰兒犯罪線索，派出所「迅速出警，控制兩名犯罪嫌疑人」，並通知舉報人（上官正義）「到公安機關配合調查」。

通報說，調查基本屬實後，該分局即成立專案組立案偵辦，截至1日晚間已逮捕4名犯罪嫌疑人，成功解救3名嬰兒。而公安機關對侵犯婦女兒童權益的違法犯罪行為「始終保持零容忍態度」，堅決依法打擊。對舉報人協助公安機關調查取證等情況，將全面調查核實，「依法依規」處理。

儘管警方發布通報提到將全面調查，上官正義今天仍發文表示，通報指他舉報屬實，但派出所長現場認定他違法、搶奪手機、監視控制他長達3個多小時，上廁所都不准，鶴城分局主管還拒絕歸還他手機等情節，從他昨晚離開派出所後，懷化市方面並沒有任何單位與他聯繫說明。（編輯：邱國強/徐崇哲）1141102