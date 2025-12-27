中國民貿第4屆第1次會員代表大會 1162人齊聚一堂

中國民族貿易促進會順利召開第四屆第一次會員代表大會於北京隆重召開。

中國民族貿易促進會（以下簡稱「中國民貿」）第四屆第一次會員代表大會暨四屆一次理事會於23、24兩日在北京朝陽區北京會議中心隆重召開。來自全國各地的1162名會員代表齊聚一堂，共商協會發展大計。

會議嚴格遵循《中國民族貿易促進會章程》規定，實到代表人數超過應到人數的三分之二，各項決議合法有效。大會由藍軍主持並宣布開幕，主要完成三項核心議程：一是全面總結第三屆理事會工作，系統回顧過往發展成果與經驗；二是選舉產生新一屆領導機構，包括第四屆理事會、監事會，以及由四屆一次理事會選舉的常務理事、會長、副會長，和四屆一次監事會選舉的監事長；三是審議通過多項工作報告，為協會未來發展明確方向。

經民主選舉，藍軍、張福陽、牟婷、王思媛、高福、張占忠、姚義純、孫宇橋、張敏、周建林、孫熙濤、方小東等354人當選為理事會理事，藍軍當選會長；楊子謙、柴娟娟、石佳、魏子瀚、李靜5人當選監事會監事，楊子謙當選監事長。

藍軍在講話中強調，中國民貿新一屆理事會要堅守初心強擔當，凝心聚力譜新章，在「13566」工作方針引領下，聚焦高質量發展目標，統合會員單位、分支（代表）機構認真履職盡責、認真辦事理會，實現協會發展和創優創效動態平衡、良性互動、深度融合，持續推動中國一鄉一品「6+3+N」產業賦能服務體系、政社企學研協同創新、會員發展與分支（代表）機構強基工程、產業資本與協會資源賦能經濟社會高質量發展等一批標誌性項目取得重大突破，始終在貫徹落實、服務保障中國共產黨中央重大決策部署的行動中勇挑大梁、勇擔重任；始終旗幟鮮明堅持黨對社會工作的全面領導，充分彰顯民貿忠誠；匯聚鑄牢中華民族共同體的團結之力，充分彰顯民貿擔當；服務促進產業、科技、創新深度融合，充分彰顯民貿能量；全面加快中國一鄉一品產業促進計劃提質升級、數智轉型，充分彰顯民貿價值，建強協會平台更好服務國家戰略，更深融入區域發展，確保協會確立的「十五五」發展目標全面完成。