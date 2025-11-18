中國氣到一周16次批判! 高市早苗涉台言論引激烈反彈 官媒怒罵 : 必遭迎頭痛擊

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」的相關言論，引發中國政府激烈反應，多個政府部門也先後發表批評或應對措施，中日兩國間的矛盾與衝突也在不斷升溫。 圖：翻攝自高市早苗的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗近期針對「台灣有事」的發言，引發中國政府的激烈反應，許多政府部門也發布聲明進行批評，抑或是出台應對措施，中日兩國間的矛盾與衝突也日漸升溫。針對中國國務院總理李強是否在出席 G20 峰會時與高市早苗進行會面的話題，中國外交部公開進行了否認。與此同時，中國官媒《人民網》也發表文章進行批評，強調日本利用武力干涉中國內政的行為「必然遭到迎頭痛擊」。

根據中國《澎湃新聞》報導，在高市早苗公開拒絕收回相關言論後，中國外交部、文化和旅遊部、教育部、駐日本大使館、國台辦、國防部以及中國海警等多個部門自 10 日起，針對日本發起批評或推動相關措施，次數總和多達 16 次。該報導認為，中國政府各部門的積極表態，是對日本政府釋出的「最強烈信號」，呼籲日本政府收回與台灣事務相關的「錯誤言論」。

廣告 廣告

在日本神奈川縣橫須賀基地的日本自衛隊護衛艦。 圖 : 翻攝自新華網

針對李強是否藉著 G20 峰會的機會，與高市早苗進行會面的提問，中國外交部發言人毛寧 17 日出席記者會時表示，「李強總理目前沒有會見日方領導人的安排或計畫」。毛寧也在該次記者會中，提起《中日政府聯合聲明》、《中日和平友好條約》、《中日聯合宣言》以及《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》等四項政治文件，強調相關文件早已對台灣問題做出明確的規定。

毛寧表示，不論日本政府是由哪個黨派或個人執政，都必須堅持與恪守日本政府先前在台灣問題上所做出的承諾。「我們敦促日方延續對歷史與中日關係負責的態度，停止『越線玩火』並收回錯誤言行，確實的把對華承諾體現在實際行動上」。

日本自衛隊J-15 ( F-15J ) 戰鬥機。 圖 : 翻攝自環球網

與此同時，中國《人民網》也發表文章，批評日本政府試圖透過「炒作台灣問題」的方式，無視時代潮流實現「強軍擴武」的政治企圖。該文章表示，做為日本首相的高市早苗在日本戰敗 80 周年的歷史節點上，公然發表涉台危險言論並拒絕撤回的行為，是對戰後國際秩序的公然挑釁，認為相關言論將嚴重破壞中日關係，並危及中國的核心利益。

該文章指出，日本政府試圖透過武力干涉中國內政的行為必然遭到「迎頭痛擊」，強調高市早苗無視二戰歷史教訓、企圖沿襲軍國主義借勢民粹的嚴刑，將對中國政府的統一決心造成挑戰，並遭到中國民眾的「迎頭痛擊」，以及周邊愛好和平的亞洲國家共同反對。該文章也呼籲高市早苗遵守日本在「中日四項文件」所做出的承諾，維護中日兩國的政治基礎與政治互信。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 戰狼開戰高市早苗! 日網用「中外交部格式產生器」回嗆 : 台灣是獨立國家

委軍開戰120分鐘必敗? 川普稱委國求和談 專家 : 馬杜洛發明確求救訊號