即時中心／高睿鴻報導

中國近年戮力整軍備戰，武統台灣的野心更是日益蓬勃，使台海局勢越來越緊張，引發國際社會關注；對此，美國政府最近公布「國家安全戰略」報告，其中不僅提及台灣8次、還特別將維持美軍優勢、以嚇阻台海衝突，列為重要任務之一。想當然爾，此舉果然讓中國氣跳腳，直接強硬回應、重申「台灣是美中關係中不可逾越的紅線」；還要「敦促」美方以極度審慎的態度處理台灣問題。對此，外交部發言人蕭光偉今（9）日做出回應。

中國外交部聲稱，美方應謹慎處理台灣問題，甚至要求「停止縱容台獨分裂勢力」等。不過，蕭光偉今天直接狠酸：「我們其實不知道，為什麽中國要一直要對號入座？實際上，美方的國家安全戰略，強調的是嚇阻台海衝突；如果中國沒有在台海不斷採取冒進行為，實際上就沒有發生台海衝突的可能性」。他批評，今天台海之所以可能發生衝突，就是中國不斷在此製造風險。

快新聞／中國氣噗噗！美國國安報告8次提台灣 我外交部也嗆：麻煩製造者

外交部發言人蕭光偉。（圖／民視新聞）

另，針對中方就台美關係、以及我國主權，持續發表不實言論，蕭光偉也代表外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家、與中華人民共和國互不隸屬；這是當前台海的現況、也是國際社會公認的客觀事實。他繼續說，對於中方的說法，必須予以嚴正駁斥；中國無權以其自行定義的一中原則，干預他國與台灣互動的主權決策、以及民主國家之間的正常往來。

蕭光偉亦反擊道，中方也不應該以粗暴言論，進行恫嚇、並抹黑美方的相關政策；他更說，中方的行徑，不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩制造者」的本性。因此，外交部也要藉此機會，呼籲國際社會共同關切中方，不斷片面地扭曲事實、進行脅迫外交，性質惡劣。

蕭光偉最後說，外交部也將持續在台美關係良好的基礎上，秉持互信、互惠以及互利的原則，與美國國會以及行政部門保持密切溝通、穩健地推動各領域的全球合作夥伴關係。

