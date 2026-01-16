即時中心／高睿鴻報導

台美關稅談判結果今（16）早出爐，內容令人驚豔，我國雖有付出成本，例如，承諾由企業投資2500億美元、台灣政府再提供2500億美元信用保證；但稅率也從一開始美方「開價」的32%，腰斬至比照日本及韓國的15%。不僅如此，台灣另還取得半導體、半導體衍生品、汽車零組件、木材家具、航空零組件…等多項「232關稅最優惠待遇」。豈料，台美達成協議卻讓中國氣炸開嗆，陸委會副主委梁文傑也出面回應此事。

台美談妥關稅協議、順勢簽署共同投資合作備忘錄（MOU），還另達成擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係…等共識，引發國人雀躍。想不到，身背47%對美關稅的中國，眼見台美談判順利，似乎直接氣跳腳，中國外交部發言人郭嘉昆開嗆，反對建交國與台灣商簽具主權意涵、官方性質的協定；中國駐美大使館發言人劉鵬宇更要求美方撤回協議，「否則所有後果都由美方承擔」，且痛斥這紙協議「嚴重違反1個中國原則、3個中美聯合公報」。

快新聞／中國氣死了！狂嗆台美關稅協議 梁文傑揭原因：稅率47%高於我國15%

陸委會副主委梁文傑。（圖／民視新聞）

對此，梁文傑首先提醒，台美關稅「雙邊談判」的結果，就只能是「雙邊互惠」與任何第三方、當然也包括對岸及兩岸經貿往來，沒有任何關係。梁文傑也說，我國已經是WTO、APEC等國際經貿組織的成員，當然有權利與任何國家簽訂經貿協議，「中共無權干涉這次談判」。

此外，梁文傑也分析，此次關稅調降至15%，重要的意義就是與日本、韓國、歐盟齊平，目前評估，最大的獲利者應該就是我國傳統產業，例如像工具機、汽車零組件、自行車、運動器材等。梁文傑更預言，未來若確定執行此稅率，我國相關產業的競爭力應該會顯著提升；特別是，相較於中國類似的傳統產業，出口到美國的稅率高達47%，遠高於我們的15%。

「所以當然，對於部分在中國的台商而言，若你是從事這方面的產業，當然會有些影響」，他說。但具體而言，個人想在哪裡投資、怎樣做生意，當然還是由各廠商自行考慮。

