中國氣炸禁日水產！沈有忠警告：下一步恐逼日本「做1事」

政治中心／張予柔報導



日本新任首相高市早苗日前在國會上再度表態「台灣有事就是日本有事」，強調台海一旦爆發衝突，日本恐將面臨存亡危機。她這番言論延續已故首相安倍晉三的主張，立場鮮明，也讓中國當局大為不滿。除了在黃海部分海域展開實彈射擊演訓，造謠「日本非常危險」，呼籲民眾減少旅遊。今（19）日中國更進一步宣布全面禁止自日進口水產品，使日中關係再度緊繃。對此，陸委會副主委沈有忠直言，北京的下一步，很可能就是要求日本「吞下九二共識」。









廣告 廣告

中國氣瘋「禁日本水產品進口」！沈有忠警告：下一步恐逼日本「吞下九二共識」

中國繼2023年中的福島水事件，再次宣布禁止日本水產品進口。（示意圖／翻攝自Unsplash、Pexels）

沈有忠分析中國近期一連串動作，從限縮旅遊、發動輿論戰，到在黃海進行實彈演習，如今又推出水產品禁令，手段緊密相連，目的都指向日本政府的親台立場。他指出，北京之所以如此大動作，就是因為高市早苗的「台灣有事」發言。沈有忠直言「只因為這一句話，中國對日本全面施壓。後續不知道是不是要日本接受九二共識，承認日本是中國神聖而不可分割的一部分？」他更表示，若沒說對象是日本，這些手法與台灣長年面對的打壓模式根本一樣，彷彿看見「今日台灣，明日日本」。

中國氣瘋「禁日本水產品進口」！沈有忠警告：下一步恐逼日本「吞下九二共識」

日本首相高市早苗拋出「台灣有事即日本有事」的強硬立場，引發中國強烈不滿。（資料照／民視新聞網）

沈有忠指出，中國以經濟制裁、軍事威嚇等方式逼迫國際社會就範，並非號稱有悠久文明的大國應該有的風度。至於日中衝突是否會影響台灣，沈有忠認為，面對威權壓力，各國越讓步，越可能被進一步索求。他強調，面對威脅，「妥協並不會換來和平，也不會換來尊嚴與對等」。他呼籲，台灣應持續強化社會共識，並與理念相近的民主國家合作，獲取更多國際支持，進行真正對等的對話。

原文出處：高市早苗挺台「對岸怒禁水產」！沈有忠曝「中國下一步」：恐逼日吞九二共識

更多民視新聞報導

李連杰回春真相？他爆「嬰兒活體提取」：比器官移植殘忍

中常委高喊「統一、回歸祖國」！遭國民黨停職怒嗆：沒說武統

新北男警校園與9同志壞壞！上傳激戰片檢方不忍了

