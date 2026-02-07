即時中心／黃于庭報導

中國軍事野心日益增加，不斷以言語、武力恫嚇，試圖阻礙台灣與他國交流；儘管如此，與我國關係良好的盟友仍堅定相挺，美國便是其中之一。根據《金融時報》報導，川普政府繼去（2025）年12月公布創紀錄111億美元（約3506億台幣）對台軍售案後，目前正規畫另一筆規模高達200億美元（約台幣6318億）的軍售；另有知情人士指出，中方已私下警告，此舉可能導致川普（Donald Trump）原定4月訪中的國是訪問破局。

該報導引述8名知情人士說法，繼去年12月公布111億美元軍售之後，川普政府研擬一項包含4套武器的大型軍售。包含愛國者飛彈、國家先進地對空防空飛彈系統（NASAMS）等防空系統，以及另外2種武器。據悉，軍售規模可能接近200億美元；不過也有說法稱，也許與去年金額相近。

報導也指出，中國對於軍售表達嚴正關切，並且告知美國，可能將導致4月登場的「川習會」破局，目前中國駐美使館尚未回應；不過有知情人士透露，美方官員認為中國僅是在虛張聲勢，川普訪中行將不會被取消。

事實上，中國國家主席習近平日前與川普通話，就提醒美方慎重處理對台軍售問題，更稱台灣是美中最重要的議題。據報導引述知情人士表示，中國駐美大使謝鋒已向美方針對軍售問題，提出嚴正告誡。

原文出處：快新聞／中國氣炸警告「川習會」恐破局！美擬再對台軍售6千億 內容全曝光

